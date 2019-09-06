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Полуголые блогерши решили «помолиться за Багамы», но нарвались на критику в Сети

1:55 6 сентября 2019 25
Pray for Bahamas
Инф. «ФАКТОВ»

Instagram-блогерши задумали благое дело: выразить в купальниках на фоне моря соболезнование жертвам страшного урагана «Дориан», от удара которого погибли не менее 20 жителей Багамских островов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В своих постах девушки выражали соболезнования и использовали хештег Pray for Bahamas («Молимся за Багамы»). На снимках блогерши указывали, что фотографии сделаны на Багамах. Однако подписи к снимкам в купальниках многие юзеры посчитали неэтичным.

«Это очень странный выбор фото для того, чтобы показать свою обеспокоенность ситуацией на Багамах. Честно говоря, больше похоже на попытку использовать тему для собственного продвижения», — написал один из пользователей в комментариях.

Другие также отметили, что не понимают, как таким снимком можно призывать к тому, чтобы думать о жителях островов, пострадавших в результате стихийного бедствия.

Издание напоминает, что ураган «Дориан» стал причиной гибели не менее 20 человек на Багамских островах. По-прежнему сохраняется угроза удара стихии по континентальной территории США и даже Канады. Власти американских штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида уже объявили эвакуацию местных жителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная российская модель и блогер, участница конкурса Miss Maxim 2018 и студентка медицинского ВУЗа Екатерина Карагланова была жестоко убита в съемной московской квартире. Обнаженное тело 24-летней девушки (на ней был лишь пояс для чулок) нашли упакованным в чемодан. Горло модели было перерезано.

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