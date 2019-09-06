- 02:55 Похищали людей и вымогали выкуп: в Днепре задержаны члены “этнической” банды
- 02:25 «Давай, задохнись»: издевательства матери над годовалой дочкой попали на видео
- 01:55 Полуголые блогерши решили «помолиться за Багамы», но нарвались на критику в Сети
- 01:10 Реки Крыма в опасности: Минпрорироды РФ опубликовало тревожный доклад
- 00:46 Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о прекращении музыкальной карьеры
- 00:16 Прорубили голову металлическим ключом: под Одессой пострадал прибывший на вызов полицейский
- 05.09 23:51 Смерть украинки: в Польше убили 26-летнюю жительницу Львовской области
- 05.09 23:40 Испанцы в траурных повязках победили в Бухаресте Румынию: видеообзоры игр отбора к Евро-2020
- 05.09 23:19 Зеленский отказался обсуждать со "слугами народа" обмен пленниками между Украиной и Россией
- 05.09 23:05 В Украине назвали новое число погибших в войне на Донбассе
- 05.09 22:35 В Турине украинские патриоты творчески доработали "мурал", посвященный боевику Захарченко
- 05.09 22:03 Кузьмин стал нардепом и полиции больше не интересен: скандально известного зама Пшонки сняли с розыска
«Давай, задохнись»: издевательства матери над годовалой дочкой попали на видео
В Росии произошел вопиющий случай: девочка в возрасте чуть больше года испачкалась, и жестокая мать решила «наказать» ее за это. Видео избиения ребенка сняла подруга семьи, выложив его затем в Сеть, пишет сайт НТВ.
«Не ори… Жаба ты, тупорылая. В натуре, животное какое-то. Давай, задохнись»", — кричала женщина на ребенка.
После просмотра ужасающего ролика пользователи осудили не только горе-мать, но и ее подругу: вместо того, чтобы вмешаться или прекратить этот кошмар, она ограничилась тем, что посмеивалась, подбадривала истязательницу.
Издание отмечает, что не известно, сколько бы еще в таком аду провела малышка, если бы сотрудники органов опеки села Ивановка не узнали Оксану Власову и не отобрали у нее всех троих детей. И сейчас они в безопасности. Мальчика — он в ужасе пробегает мимо объектива камеры мобильного телефона — теперь воспитывает бабушка. Годовалая девочка, над которой измывается Власова, и ее младшая сестренка — ей всего несколько месяцев — в больнице. Судя по всему, их не только унижали, но и били.
Против матери открыто уголовное дело. Кроме того, под наказание, возможно, попадет и ее подруга героини, которая снимала все это на видео и даже не попыталась защитить ребенка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре женщина издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи. Об этом шокирующем случае стало известно после того, как в службу по делам детей поступило анонимное сообщение с фотографиями восьмилетнего мальчика, прикованного железной цепью к дивану. У ребенка была завязаны глаза, а на шее была цепь. В таком виде ребенка и обнаружили соцработники.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...