«Давай, задохнись»: издевательства матери над годовалой дочкой попали на видео

Мир

В Росии произошел вопиющий случай: девочка в возрасте чуть больше года испачкалась, и жестокая мать решила «наказать» ее за это. Видео избиения ребенка сняла подруга семьи, выложив его затем в Сеть, пишет сайт НТВ.

«Не ори… Жаба ты, тупорылая. В натуре, животное какое-то. Давай, задохнись»", — кричала женщина на ребенка.

После просмотра ужасающего ролика пользователи осудили не только горе-мать, но и ее подругу: вместо того, чтобы вмешаться или прекратить этот кошмар, она ограничилась тем, что посмеивалась, подбадривала истязательницу.

Издание отмечает, что не известно, сколько бы еще в таком аду провела малышка, если бы сотрудники органов опеки села Ивановка не узнали Оксану Власову и не отобрали у нее всех троих детей. И сейчас они в безопасности. Мальчика — он в ужасе пробегает мимо объектива камеры мобильного телефона — теперь воспитывает бабушка. Годовалая девочка, над которой измывается Власова, и ее младшая сестренка — ей всего несколько месяцев — в больнице. Судя по всему, их не только унижали, но и били.

Против матери открыто уголовное дело. Кроме того, под наказание, возможно, попадет и ее подруга героини, которая снимала все это на видео и даже не попыталась защитить ребенка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре женщина издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи. Об этом шокирующем случае стало известно после того, как в службу по делам детей поступило анонимное сообщение с фотографиями восьмилетнего мальчика, прикованного железной цепью к дивану. У ребенка была завязаны глаза, а на шее была цепь. В таком виде ребенка и обнаружили соцработники.

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