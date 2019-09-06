- 03:51 Названы пять самых молодых «воров в законе»
- 03:30 Показала «большие мячики»: знаменитая футболистка разделась для популярного журнала
- 02:55 Похищали людей и вымогали выкуп: в Днепре задержаны члены “этнической” банды
- 02:25 «Давай, задохнись»: издевательства матери над годовалой дочкой попали на видео
- 01:55 Полуголые блогерши решили «помолиться за Багамы», но нарвались на критику в Сети
- 01:10 Реки Крыма в опасности: Минпрорироды РФ опубликовало тревожный доклад
- 00:46 Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж заявила о прекращении музыкальной карьеры
- 00:16 Прорубили голову металлическим ключом: под Одессой пострадал прибывший на вызов полицейский
- 05.09 23:51 Смерть украинки: в Польше убили 26-летнюю жительницу Львовской области
- 05.09 23:40 Испанцы в траурных повязках победили в Бухаресте Румынию: видеообзоры игр отбора к Евро-2020
- 05.09 23:19 Зеленский отказался обсуждать со "слугами народа" обмен пленниками между Украиной и Россией
- 05.09 23:05 В Украине назвали новое число погибших в войне на Донбассе
Похищали людей и вымогали выкуп: в Днепре задержаны члены “этнической” банды (видео)
В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась похищением людей и вымогательством денег. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.
Сообщается, что несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. По данному факту было открыто уголовное производство.
При получении от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим в разных частях Днепра полицейские задержали других членов преступной группы, созданной на этнической основе.
Как было установлено, злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20−30 лет. Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.
Сейчас двое лидеров банды задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о юридическом статусе и мере пресечения для других участников группы. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области вооруженные грабители, как позже выяснилось, сотрудники охранной фирмы, устроили вооруженный налет на дом местных предпринимателей, подобрав момент, когда дома оставался лишь 9-летний ребенок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!