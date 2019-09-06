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Происшествия

Похищали людей и вымогали выкуп: в Днепре задержаны члены “этнической” банды (видео)

2:55 6 сентября 2019 38
Задержание членов банды в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась похищением людей и вымогательством денег. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

Сообщается, что несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. По данному факту было открыто уголовное производство.

При получении от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим в разных частях Днепра полицейские задержали других членов преступной группы, созданной на этнической основе.

Как было установлено, злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20−30 лет. Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

Сейчас двое лидеров банды задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о юридическом статусе и мере пресечения для других участников группы. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области вооруженные грабители, как позже выяснилось, сотрудники охранной фирмы, устроили вооруженный налет на дом местных предпринимателей, подобрав момент, когда дома оставался лишь 9-летний ребенок.

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