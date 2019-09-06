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Алкоголь может улучшать мыслительные способности женщины, — ученые
Употребляющие 1−2 порции алкоголя в день женщины обладают лучшими мыслительными способностями, чем те, кто пьет его в меньшем количестве или вообще избегает спиртного. Такой вывод был сделан в результате исследования, проведенного учеными Колумбийского Университета (США), пишет Медикфорум.
Другими словами, женщинам алкоголь может помочь начать соображать быстрее.
В том, что небольшое количество выпивки улучшает качество когнитивной деятельности у женщин, специалисты убедились, проведя серию экспериментов с тестами на интеллект.
Проанализировав их итоги, исследователи высказались о том, что умеренные дозы алкоголя оказывают позитивное действие на сосуды головного мозга.
В то же время эти испытания продемонстрировали, что алкоголь благоприятно действует лишь на женскую способность мыслить — у мужчин аналогичного эффекта не наблюдалось.
При этом исследователи отметили, что Американская Ассоциация Кардиологов считает допустимым для мужчин не более двух порций алкоголя в день, а для женщин — не более одной. По американским меркам одна порция — это 12 унций пива, или 4 унции вина, или 1,5 унции крепкого спиртного напитка, при этом 1 унция составляет примерно 28 граммов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что вопреки мнению о том, что некоторые алкогольные напитки имеют лечебные свойства, использовать алкоголь для профилактики или лечения болезней — неразумно. Все возможные положительные эффекты в конце-концов будут нивелированы пагубными свойствами спиртного. А в некоторых случаях использовать алкоголь для оздоровления может быть и вовсе опасно.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!