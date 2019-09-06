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«Такие счастливые люди в трауре»: Белла и Джиджи Хадид удивили веселым настроением на похоронах бабушки (фото)
Сестры-супермодели Белла и Джиджи Хадид, а также их младший брат Анвар приехали в Нидерланды на похороны своей бабушки Анс ван ден Херик, которая умерла от рака в возрасте 78 лет. Мать бывшей модели Иоланды Хадид (мама Джиджи и Беллы в девичестве носила фамилию ван ден Херик) боролась с болезнью в течение многих лет. Обе внучки после известия о смерти Анс разместили в соцсетях трогательные фотографии и слова в адрес любимой бабушки. Однако их поведение на похоронах удивило публику.
На попавших в сеть фотографиях обе девушки выглядят на удивление веселыми. Как сообщает Daily Mail, Джиджи шла по кладбищу в обнимку со своим новым бойфрендом Тайлером Камероном — моделью и участником популярного реалити-шоу «Холостячка» (варианта телешоу «Холостяк»). Белла, недавно расставшаяся с певцом Эйбелом Тесфайе (известным как The Weeknd) была одна. А Анвара сопровождала популярная британская певица косовского происхождения Дуа Липа. Все они улыбались и оживленно переговаривались. Казалось, что они прибыли на голливудскую вечеринку, а не на погребение и печальную церковную службу.
«Уау! Я никогда еще не видел такую счастливую и веселую группу людей в трауре! Они явно рады присутствовать на похоронах бабушки», «Они выглядят ужасно счастливыми. Очень странно», «Наверное, забыли, что они не на красной ковровой дорожке», «Особенно Джиджи — она улыбается от уха до уха на всех фото» — писали в комментариях пользователи сети.
Позже Джиджи Хадид выложила у себя в Instagram снимок украшенного цветами гроба, над которым вытянули руки члены семьи, с подписью: «Мы любим тебя, бабушка».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джиджи и Беллу Хадид обокрали во время отдыха в Греции.
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