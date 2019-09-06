- 07:31 Легкие рецепты блюд с сыром: быстро и просто
- 07:31 На заметку дачникам: что делать, если в глаза попал раствор удобрения или препарат от вредителей
- 07:30 Свитолина не смогла выйти в финал US Open, уступив титулованной Уильямс
- 07:29 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 07:22 Американская певица погибла в автокатастрофе, вспоминая ДТП на этой же дороге и всех своих умерших родных
- 07:17 Испанцы в траурных повязках победили в Бухаресте Румынию: видеообзоры игр отбора к Евро-2020
- 06:52 «Такие счастливые люди в трауре»: Белла и Джиджи Хадид удивили веселым настроением на похоронах бабушки
- 06:50 Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака
- 06:46 Звезда сериала «Кухня» похвасталась стройной фигурой в купальнике с открытой спиной
- 06:19 Алкоголь может улучшать мыслительные способности женщины, — ученые
- 05:50 Ревность убивает: в Херсоне мужчина до смерти избил любимую, заподозрив в измене
- 05:30 Пенсионеров ждут проверки: кого могут заставить вернуть выплаты
Свитолина не смогла выйти в финал US Open, уступив титулованной Уильямс (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, завершила выступление на US Open — заключительном в нынешнем сезоне турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.
Впервые в карьере выйдя в полуфинал турнира, украинка встречалась с титулованной американкой Сереной Уильямс (8-я), за свою шесть раз побеждавшей на US Open. Ранее теннисистки пять раз встречались на кортах в официальных матчах, и преимущество было на стороне Серены: четыре победы (в 2012-м на Кубке Федерации, в 2015-м на Открытом чемпионате Австралии и в Цинциннати, а также в 2016-м на «Ролан Гарросе») против всего одной у нашей соотечественницы (в 2016-м на Олимпиаде в Рио).
На этот раз борьбы на корте не получилось. Свитолина навязала борьбу лишь по ходу первого сета, дважды не использовав шанс взять гейм на подачах соперницы, а вторую партию легко отдала, в итоге пропустив американку в финал турнира — 3:6, 1:6.
«Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст.
В целом, два последних турнира «Большого шлема» (Уимблдон и US Open. — Авт) отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.
У меня нет много времени на подготовку перед азиатской серией, мне надо восстановиться, заняться своим коленом. Это все еще открытый вопрос, но я не хочу возвращаться к этой теме. Это нормально, есть обезболивающие, которые помогают, но я не особо хочу их принимать, чтобы глушить боль. Мне 24 года, скоро 25, у меня впереди еще длинная карьера, я бы не хотела сейчас навредить своим связкам.
Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на «Больших шлемах», думаю, мне надо в целом повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому твой средний уровень должен быть хорошим. Нужно подтянуть игру во всем: игру сзади, мои удары, мои решения, мою подачу. Мы постараемся это сделать, опыт тоже помогает увидеть, как и такие матчи ясно дают понять, над чем нужно поработать", — передает слова Элины с послематчевой пресс-конференции сайт «Большой теннис Украины».
Таким образом, за участие в Открытом чемпионате США Свитолина заработала 960 тысяч долларов призовых. Серена же сыграет в решающем матче с 19-летней Бьянкой Ванессой Андрееску из Канады (15-я), которая в напряженном поединке одолела швейцарку Белинду Бенчич (12-я) — 7:6 (3), 7:5.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летняя чемпионка юниорского Уимблдона Дарья Снигур выиграла первый турнир во взрослом теннисе.
Фото Jimmie 48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!