Свитолина не смогла выйти в финал US Open, уступив титулованной Уильямс (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, завершила выступление на US Open — заключительном в нынешнем сезоне турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.

Впервые в карьере выйдя в полуфинал турнира, украинка встречалась с титулованной американкой Сереной Уильямс (8-я), за свою шесть раз побеждавшей на US Open. Ранее теннисистки пять раз встречались на кортах в официальных матчах, и преимущество было на стороне Серены: четыре победы (в 2012-м на Кубке Федерации, в 2015-м на Открытом чемпионате Австралии и в Цинциннати, а также в 2016-м на «Ролан Гарросе») против всего одной у нашей соотечественницы (в 2016-м на Олимпиаде в Рио).

На этот раз борьбы на корте не получилось. Свитолина навязала борьбу лишь по ходу первого сета, дважды не использовав шанс взять гейм на подачах соперницы, а вторую партию легко отдала, в итоге пропустив американку в финал турнира — 3:6, 1:6.

«Старт этого матча был довольно хорошим для меня, у меня были шансы, но и Серена сыграла очень собрано в этих двух геймах. У меня было несколько розыгрышей, когда я должна была сыграть активно, но вместо этого ошиблась. Ты играешь против самой лучшей теннисистки, если ты не пользуешься своими шансами, то новых она тебе не даст.

В целом, два последних турнира «Большого шлема» (Уимблдон и US Open. — Авт) отлично прошли для меня, я довольна тем, как я справилась с напряжением. К сожалению, оба этих полуфинала прошли однозначно. Мне нужно поработать над этим с тренером, как мне справляться психологически именно с такими поединками.

У меня нет много времени на подготовку перед азиатской серией, мне надо восстановиться, заняться своим коленом. Это все еще открытый вопрос, но я не хочу возвращаться к этой теме. Это нормально, есть обезболивающие, которые помогают, но я не особо хочу их принимать, чтобы глушить боль. Мне 24 года, скоро 25, у меня впереди еще длинная карьера, я бы не хотела сейчас навредить своим связкам.

Чтобы сделать еще один шаг по турнирной сетке на «Больших шлемах», думаю, мне надо в целом повысить свой уровень. Каждый день ты не можешь играть потрясающе, поэтому твой средний уровень должен быть хорошим. Нужно подтянуть игру во всем: игру сзади, мои удары, мои решения, мою подачу. Мы постараемся это сделать, опыт тоже помогает увидеть, как и такие матчи ясно дают понять, над чем нужно поработать", — передает слова Элины с послематчевой пресс-конференции сайт «Большой теннис Украины».

Таким образом, за участие в Открытом чемпионате США Свитолина заработала 960 тысяч долларов призовых. Серена же сыграет в решающем матче с 19-летней Бьянкой Ванессой Андрееску из Канады (15-я), которая в напряженном поединке одолела швейцарку Белинду Бенчич (12-я) — 7:6 (3), 7:5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 17-летняя чемпионка юниорского Уимблдона Дарья Снигур выиграла первый турнир во взрослом теннисе.

Фото Jimmie 48

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