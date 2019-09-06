Политика

Оба загнаны в угол: в Украине рассказали, как Коломойский стал союзником Путина

Украинский олигарх Игорь Коломойский стал ситуативным союзником президента России Владимира Путина. Об этом «ФАКТАМ» заявил шоумен Дмитрий Чекалкин.

«Не было сомнений, что интересы Зеленского совпадают в первую очередь с интересами Коломойского, стремящегося вернуть свои капиталы, а не Украины. А тому нужна конфронтация с Западом, он даже заявляет, что МВФ, Евросоюз и прочие международные организации вредят Украине. К сожалению, Коломойский сегодня ситуативный союзник Путина. Они оба загнаны в угол», — заявил он.

Более подробно мнение Чекалкина о последних событиях в Украине, в том числе освобождении из-под стражи важного свидетеля по делу сбитого малазийского «Боинга» Владимира Цемаха, читайте в материале «ФАКТОВ»: Коломойский стал ситуативным союзником Путина, — Дмитрий Чекалкин.

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