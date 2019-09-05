Коломойский стал ситуативным союзником Путина, — Дмитрий Чекалкин

Украина

5 сентября судьи Апелляционного суда Киева освободили из-под стражи экс-начальника ПВО боевиков «ДНР» Владимира Цемаха, ключевого свидетеля по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing-777 малайзийских авиалиний, хотя днем ранее этот же суд принял решение о продлении срока ареста.

Известный шоумен Дмитрий Чекалкин прокомментировал «ФАКТАМ» эту ситуацию:

— Цемах — важный свидетель самого громкого преступления боевиков. Но получается, что Украина, отпустив его (скорее всего, под чьи-то личные обязательства), готова идти на уступки Путину, таким образом спасая его от преследования и наказания на Западе.

Это не только вызов для международной общественности, Европарламента, Нидерландов (4 сентября прокуратура этой страны, расследующая трагедию, заявила, что хочет допросить Цемаха и настаивает на том, чтобы он оставался в Украине, а 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Зеленскому с открытым письмом, в котором просили не допустить выдачи Цемаха Российской Федерации, чего жаждет Кремль. — Авт.), родственников жертв, но и для сотрудников СБУ (26 июня они провели блестящую спецоперацию на оккупированной территории Донбасса: забрали Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли через линию разграничения в Киев, где он был взят под стражу. — Авт.). Зачем они рисковали жизнью? Чтобы этого человека просто отпустили из зала суда и весь их труд пошел насмарку?

Что касается каких-то процедурных особенностей (в смысле могут ли гражданина Украины выдать России), то очень вероятно, что Цемах просто выедет на территорию «ДНР». Вернется в семью, как говорится. А потом будет надежно перепрятан российскими спецслужбами.

Не было сомнений, что интересы Зеленского совпадают в первую очередь с интересами Коломойского, стремящегося вернуть свои капиталы, а не Украины. А тому нужна конфронтация с Западом, он даже заявляет, что МВФ, Евросоюз и прочие международные организации вредят Украине. К сожалению, Коломойский сегодня ситуативный союзник Путина. Они оба загнаны в угол.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ситуацию с освобождением Владимира Цемаха прокомментировал известный волонтер Мирослав Гай, отметив, что Россия использует Цемаха против Украины.

А спикер InformNapalm Михаил Макарук сказал «ФАКТАМ», что «вероятно, Цемаха мы больше не увидим», хотя ни в Киеве, ни в Украине его, скорее всего, убивать не будут.

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