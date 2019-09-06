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Спорт

Хабиб — Порье: бойцы вложились «на тоненького» в весовой лимит (видео)

9:54 6 сентября 2019 103
Хабиб — Порье: бойцы вложились «на тоненького» в весовой лимит (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В Абу-Даби (ОАЭ) прошла церемония взвешивания перед чемпионским боем в легком весе между обладателем полноценного титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27 побед, ни одного поражения) и временным чемпионом американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ХАБИБ — ПОРЬЕ

Бойцы показали на весах одинаковый вес — по 70,3 кг, что является лимитом в ММА для легкой весовой категории.

Взвешивание Хабиба

Взвешивание Порье

Напомним, что поединок Хабиб — Порье пройдет в рамках бойцовского вечера UFC 242 в субботу, 7 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что появилось видео дуэли взглядов перед боем Хабиб — Порье.

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