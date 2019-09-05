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Хабиб — Порье: появилось видео дуэли взглядов
Накануне боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27 побед, ни одного поражения) и американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений) в Абу-Даби (ОАЭ) прошла финальная дуэль взглядов между бойцами.
Стоит отметить, что соперники проявили взаимное уважение друг к другу. Обнявшись перед официальной частью мероприятия, Хабиб и Дастин спокойно, без оскорблений и выкрикиваний, обменялись взглядами, после чего, еще раз пожав друг другу руки, попозировали для фотографов каждый со своим поясом: у Нурмагомедова — полноценного чемпиона, у Порье — временного.
К слову, менеджер россиянина Ризван Магомедов объяснил, почему Хабиб отказался от общения с прессой перед боем. «Мы решили, что надо сэкономить энергию и сфокусироваться на весогонке. Мы не можем ставить это под угрозу. А общение с журналистами вытягивает энергию. Обещаем, что после боя восстановим справедливость и исправимся», — отметил функционер.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб получит за бой с Порье рекордный гонорар в карьере.
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