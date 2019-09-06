Зверское убийство женщины в Херсоне: полиция задержала подозреваемого (фото)

Происшествия

В течение трех суток полиции удалось найти и задержать подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Херсона Елены Кулаповой, тело которой с ножевыми ранениями обнаружили в местном Гидропарке.

«Оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции установили местонахождение мужчины, который может быть причастен к совершению убийства женщины, труп которой несколько дней назад нашли на пляже в Гидропарке», — говорится в сообщении ГУНП в Херсонской области.

Задержанный — 21-летний уроженец Херсонской области. Ему уже сообщили о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. В пятницу, 6 августа, состоится судебное заседание, в ходе которого подозреваемому будет избрана мера пресечения. Полиция будет настаивать содержании под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция публиковала фотографию парня, который попал на камеры видеонаблюдения в районе, где убили женщину. Тогда его искали, как возможного свидетеля.

Подробности об этой трагической истории читайте в эксклюзивном материале «Убийство матери двоих детей в Херсоне: перед исчезновением женщина поссорилась с мужем (фото)».



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