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Политика

Добровольцев, воевавших на Донбассе, могут осудить: экс-министр сделал громкое заявление

10:57 6 сентября 2019 270
Владимир Лавринович
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские добровольцы, которые принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе, могут быть привлечены к ответственности, так как в то время не был введен правовой режим военного положения. Об этом заявил бывший министр юстиции Украины Владимир Лавринович в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Что касается Вооруженных сил, то вопрос сняли, а вот что касается добровольческих батальонов… А это огромное количество людей, которые согласно украинскому законодательсву украинскими судами могут быть осуждены законно. А что касается Вооруженных сил, то также остаются вопросы, так как закон принят в 2018 году, а ВСУ были применены в 2014. И вопрос также в том, как в антитеррористической операции принимают участие регулярные войска», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении учредить новый государственный праздник — День Памяти защитников Украины, который будет ежегодно отмечаться 29 августа.

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