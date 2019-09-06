Добровольцев, воевавших на Донбассе, могут осудить: экс-министр сделал громкое заявление

Политика

Украинские добровольцы, которые принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе, могут быть привлечены к ответственности, так как в то время не был введен правовой режим военного положения. Об этом заявил бывший министр юстиции Украины Владимир Лавринович в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Через те, що свого часу війну не назвали війною та не був введений військовий стан, військовослужбовці ЗСУ та добровольці перебувають під ризиком кримінального переслідування, через незаконність використання армії під час проведення антитерористичної операції pic.twitter.com/mNQ8HCaBfl — Evhen (@evhen_n) September 6, 2019

«Что касается Вооруженных сил, то вопрос сняли, а вот что касается добровольческих батальонов… А это огромное количество людей, которые согласно украинскому законодательсву украинскими судами могут быть осуждены законно. А что касается Вооруженных сил, то также остаются вопросы, так как закон принят в 2018 году, а ВСУ были применены в 2014. И вопрос также в том, как в антитеррористической операции принимают участие регулярные войска», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем решении учредить новый государственный праздник — День Памяти защитников Украины, который будет ежегодно отмечаться 29 августа.

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