Под Иловайском соотношение наших и вражеских сил было несопоставимо: выводы спецкомиссии

Украина

Выход украинских военнослужащих из Иловайска 29 августа 2014 года стал одним из самых трагических этапов в российско-украинской войне на Донбассе. Тогда, уже после договора с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым о том, что украинским воинам спокойно дадут выйти из окружения, наших ребят подло и цинично расстреляли. По официальным данным, Украина под Иловайском потеряла 366 бойцов, почти 300 украинских воинов попали в плен (на днях Генштаб ВСУ назвал уточненные цифры наших потерь). Сразу же после событий под Иловайском была создана специальная комиссия под руководством директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. В течение года велась работа. Специалисты буквально до минуты восстановили хронологию тех трагических событий. Были получены неоспоримые доказательства вооруженной агрессии войск Российской Федерации против Украины. В принципе, был собран материал для Гаагского военного трибунала. Экспертиза завершилась еще в 2015 году. Но о подозрении на сегодняшний день объявлено лишь начальнику российского Генштаба. Каковы перспективы проделанной экспертами работы, вылившейся в несколько тысяч томов? Об этом «ФАКТЫ» поговорили с судебным экспертом Александром Рувиным.

«На границе с Украиной в начале августа стояло российское войско численностью 45 тысяч человек»

— В состав нашей комиссии входили 27 человек. Среди них три бывших руководителя Генштаба, три бывших заместителя министра обороны, — рассказывает Александр Рувин. — У многих членов этой комиссии есть опыт ведения боевых действий. Мы изучили несколько тысяч томов дела, изъяли кучу секретных документов. Должны были доказать факт российской военной агрессии и оценить ущерб от потерь нашей армии под Иловайском. С обеими задачами справились успешно.

— И каков общий ущерб?

— Почти 300 миллионов гривен. Но это не окончательная цифра. На самом деле ущерб был гораздо больше. Но мы брали цены по остаточной стоимости — износ и так далее. Если бы утраченное оружие продавалось на черном рынке, оно стоило бы гораздо больше.

— Вам удалось установить хронологию событий в Иловайске?

— Мы установили всю хронологию, начиная с планирования этой операции и заканчивая выходом наших бойцов из котла. Кроме того, у нас есть все данные по соотношению сил. Впечатляет, насколько неравными они были. На границе с Украиной в начале августа, когда наше командование планировало проведение Иловайской операции, стояло российское войско численностью 45 тысяч человек, 160 танков, 1360 БМП и БТР, 350 стволов артиллерии, 130 установок «Град», 192 боевых самолета, 137 вертолетов.

Кроме того, в том районе скопилась армия так называемой «ДНР» в составе 12 тысяч 600 человек личного состава. Они были хорошо вооружены. Например, у них было 30 танков, 34 установки «Град».

А вот наши цифры. Установок «Град» у нас не было вообще. 1650 человек личного состава ВСУ, 10 танков, 5 БРДМ, 20 БМП, 12 минометов — вот вся наша техника, которая была собрана в августе 2014 года в районе Иловайска.

Такая ситуация сложилась на момент начала операции по освобождению Иловайска. Она должна была начаться 11 августа 2014 года и закончиться 17-го числа. Наше командование поставило задачу взять и зачистить Иловайск. Таким предполагался первый этап военной операции. На втором этапе, с 18 по 23 августа, украинские военные должны были взять Енакиево и Горловку и выйти к Макеевке и Донецку. Это я вам сейчас читаю документы, которые на тот момент имели гриф «Совершенно секретно».

— Как собирались выполнять поставленную задачу при таком соотношении сил? Разве это реально — полторы тысячи человек должны были зачистить три крупных населенных пункта Донецкой области, в которых скопились несоизмеримо большие силы противника?

— Мы изучили весь журнал боевых действий, перечитали все разведдонесения, все приказы нашего главнокомандования. 1600 украинских военных принимали участие на начальном этапе. Далее должна была прийти подмога.

— Считалось, что такого количества военнослужащих украинской армии хватит для взятия Иловайска?

— На подмогу отправили дополнительные силы — подразделения милиции и добробаты. Но у них не было боевой техники. Только автоматы. Что могли автоматы противопоставить «Градам»? Да и выучка у российских военных была на порядок выше. Как только начались боевые действия, наши военные столкнулись с очень хорошо подготовленной обороной.

— Удалось доказать участие кадровых российских военных в военной операции в Иловайске?

— Все доказательства у нас есть. Это и данные разведки, и военные билеты российских военнослужащих. При этом именно кадровых военных. Никаких «отпускников», которые якобы решили в свободное от службы время повоевать на Донбассе. Я даже могу, что называется, поименно назвать военные подразделения, которые воевали против украинской армии.

По состоянию на 28 августа 2014 года под Донецком и Луганском было зафиксировано присутствие таких военных подразделений РФ: 331-й парашютно-десантный полк из Костромы, 98-я воздушно-десантная дивизия из Иваново, 8-я отдельная мотострелковая бригада из Чеченской Республики, 76-я десантная дивизия из Пскова, 19-я отдельная механизированная бригада из Владикавказа. 3500 кадровых российских военных под видом войск «ЛНР» и «ДНР»! Они вторглись на территорию Украины со стороны Старобешевского района, поддерживаемые обстрелами из «Градов» со стороны России.

Во время Иловайской трагедии танки Т-72Б3 были на вооружении только у российской армии

— Каково было соотношение сил при выходе наших бойцов из Иловайского котла?

— Наших к тому времени было уже 1050 человек. Силы противника насчитывали 19 тысяч. Танков у нас было 8, у них — 90. Единиц бронетехники у нас 21, у них — 350. Артиллерийских орудий у нас 4, у них — 60. «Градов» у нас ноль, у них — 24.

«Все генералы находились в Киеве, не брали трубку…»

— Непонятно, почему мы ввязались в эту операцию… Наши силы и силы врага по численности были просто несопоставимы.

— Когда эта операция готовилась, считалось, что соотношение сил примерно одинаковое.

— Плохо сработала разведка?

— Разведка работала. Просто после начала операции соотношение сил изменилось не в нашу пользу. Нужно было полностью пересмотреть план военной операции. У нас же вместо этого, наоборот, начали расформировывать сектора. Например, планировали отправить военных из сектора «D» на усиление, но так и не отправили. По численности военнослужащих там было немного — 250 человек. Тем не менее они могли усилить наши позиции перед вхождением в Иловайск.

Выход из котла также был организован неправильно. По всем нормативным документам выход из окружения должен проходить мелкими группами в ночное время.

— Можно было не пользоваться «зеленым коридором»?

— Мое мнение: нужно было действовать по инструкции. Но нашим военным, оказавшимся в котле, сказали: «Мы договорились. Выходите…»

— С оружием или без?

— Я не могу сказать, как именно было договорено.

— Кто с кем договаривался о предоставлении «зеленого коридора»?

— Непосредственно Главнокомандующий Вооруженными Силами Виктор Муженко с начальником Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерием Герасимовым. У нас есть запись этого телефонного разговора.

Сам выход из котла не был подготовлен. Не было решения старших начальников. Разведка фактически не проводилась. Куда выходить? Когда? Воспользоваться «зеленым коридором» либо прорываться мелкими группами? В тот момент не было человека, который мог бы отдать конкретный приказ, что делать.

Несмотря на договоренности с начальником российского Генштаба о том, что украинским воинам дадут выйти из окружения, наших ребят подло и цинично расстреляли

— Я общался с некоторыми участниками событий в Иловайске. Они рассказывали, что военное командование было для них в тот момент недоступно. Они звонили генералам, хотели узнать, что делать. Но те не поднимали трубку.

— Генералов действительно там не было. Они все находились в Киеве, не брали трубку… Это все происходило после празднования Дня независимости…

«Как только наши бойцы вышли из леса, их начали расстреливать в упор»

— Из окружения наши выходили двумя колоннами. В первой было четыре танка, во второй — три танка, один трофейный и девять БМП. Причем большая часть техники была повреждена. Личный состав выезжал на автобусах, а технику тащили на буксирах. И вот, как только они вышли из леса, их начали расстреливать в упор.

— На каком расстоянии от нашей колонны находилcя противник?

— На расстоянии прямого выстрела. Они не скрывались, стояли вдоль обочины дороги. Если бы разведка тогда нормально сработала, они бы все это предусмотрели.

— Когда наши вышли из Иловайска, получается, что им уже и назад было поздно уходить?

— Как только они вышли из леса и встали в поле, их просто расстреливали.

— Есть ли точные данные о погибших?

— Официально с нашей стороны 366 погибших и 429 раненых.

— Говорят, по неофициальным данным, погибших было гораздо больше…

— Официальные данные именно такие. 366 человек погибли сразу при выходе из Иловайска.

— Известно ли, сколько российских военных погибло?

— Мы не можем сказать точно. Они вывозили своих убитых на территорию России.

Но нам известно многое другое. Какого числа и в каком количестве на территорию Украины вторгались российские войска. Знаем даже фамилии многих военнослужащих из России, которые принимали участие в боевых действиях против Украины. Они использовали опознавательные знаки «ДНР», но с ними были их военные билеты. Мы знаем всю хронологию захвата украинских населенных пунктов сепаратистами при поддержке российских военных.

И эти материалы готовы предоставить в Гаагу.

«Мы знаем всю хронологию захвата украинских населенных пунктов сепаратистами при поддержке российских военных. И эти материалы готовы предоставить в Гаагу», — говорит Александр Рувин

— Как вы думаете, неудачная военная операция в Иловайске, имевшая такие тяжелые последствия, — это следствие преступной халатности со стороны украинского военного руководства? Или что-то другое?

— В нашу задачу входило собрать доказательства вторжения российских войск на территорию Украины. Я не могу оценивать действия военного командования, хотя у меня и есть к представителям Министерства обороны Украины вопросы о порядке планирования этой операции.

— Если бы тогда к нашим бойцам в Иловайске подоспела подмога, мы могли бы избежать трагедии?

— Могли. Но для этого надо было иметь эти резервы. А их не было. Смотрите: в 51-й бригаде было 100 человек, в 93-й — 100, в ротной тактической группе — 100, в подразделении «Саур-Могила» — 20 человек. Это один сектор. Или возьмем, например, резерв сектора «B»: один взвод — 25 человек, три БМП и три танка. Вот и весь резерв целого армейского корпуса. Этого явно недостаточно для успешного завершения Иловайской операции.

— Вы закончили экспертизу в 2015 году. И что дальше? Есть ли перспективы у этого дела?

— Сложно сказать, по каким законам и в каких странах могут рассматривать это дело. Я знаю, что украинская сторона объявила о подозрении начальнику Генштаба РФ Герасимову. Ждем его пояснения. Но дождемся ли?

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский объявил о своем решении учредить новый государственный праздник — День Памяти, который будет ежегодно отмечаться 29 августа.

Тем временем в пятую годовщину расстрела батальонно-тактическими группами российской армии украинских военных и бойцов добробатов, которые выходили из котла под Иловайском по «зеленому коридору», родные погибших устроили мощную акцию возле посольства РФ в Киеве.

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