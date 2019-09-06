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Евро дорожает больше, чем доллар: как выплаты Украины по долгам влияют на курсы валют

Вслед за долларом начал расти и евро. За последние два дня американская валюта подорожала на 1 копейку, а европейская — на 32 копейки. В пятницу, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,31 грн за доллар и 27,99 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,03 грн, продают — по 25,29 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,55 грн, продажи — 27,96 грн.

«Курс гривни с утра в пятницу повысился до 25,14 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это произошло после того, как Нацбанк Украины снизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. Кроме того, по заявлениям регулятора, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до 5%, а темпы снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будут зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.

Вероятно, при поддержке этих сообщений гривня в ближайшей перспективе продолжит свое укрепление и будет стремиться к отметке 25,1 доллара за гривню", — отметил Шевчишин.

Эксперты отмечают, что тенденция к стабилизации курса национальной валюты наблюдается уже довольно длительное время.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,05−0,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 25,23 грн до 25,31 грн (+0,3%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 25,13−25,16 грн до 25,16−25,19 грн (+0,1%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках увеличились за неделю с 25,03—25,27 грн до 25,04−25,29 грн (+0,05%/+0,1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1%.

Накануне председатель Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал причины долгосрочного укрепления гривни к доллару. По его словам, на курс влияли благоприятная ценовая конъюнктура на глобальных товарных рынках, высокий урожай зерновых и дальнейший рост экспорта ІТ-услуг. Кроме того, укреплению гривни способствовали повышение доверия инвесторов к украинской экономике и упрощение их доступа к рынку внутренних государственных ценных бумаг. Это, в частности, обусловило снижение объемов репатриации дивидендов и рост спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным.

В ближайшие дни мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю у отметки 25,2 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 25,1−25,3 грн", — сказал Иосуб.

Стоит отметить, что на днях Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом (МВФ) по программе stand-by, начатой в 2014 году. Как сообщили в НБУ, финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте.

Напомним, что Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015-м заключила с МВФ программу расширенного финансирования (EFF), которую до окончания в декабре 2018 года заменили текущей программой stand-by. В декабре прошлого года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов.

Кроме того, в НБУ подтвердили, что Украина погасила евробонды на 661 млн долларов, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, а также начисленные проценты в размере 444 млн долларов. Таким образом, 3 сентября в целом по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, было выплачено 1 млрд 105,7 млн долларов.

В НБУ отметили, что пиковые выплаты Украины по внешним долговым обязательствам, которые были проведены в начале сентября 2019 года, не повлияли на курс национальной валюты.

«Эти выплаты были нами заложены в макроэкономические прогнозы и совсем не повлияли на валютный рынок. Это все было предусмотрено в графике обслуживания долга, — заявил глава НБУ Яков Смолий. — Хотя приток иностранного капитала на рынок ОВГЗ существенно ослаб в последние недели, валютный рынок оставался сбалансированным».

Стоит отметить, что многие финансовые эксперты надеялись на более существенное снижение Нацбанком учетной ставки. И, по их мнению, для этого есть все основания.

«Мы полагаем, в этот раз НБУ снизит ставку более решительно, на 1%, до уровня 16%, а возможно, даже и до 15,5%, — ранее рассказал «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — Причин, по которым НБУ может пойти на более решительное снижение, много. Главная — это само укрепление гривни в нынешнем году. В прошлые месяцы в стране проходили выборы и происходил процесс либерализации валютного регулирования, у НБУ был повод для осторожной политики. Также Нацбанк своей высокой ставкой способствовал высокой доходности по ОВГЗ и, соответственно, повышенному спросу на них.

Сейчас же выборы в стране уже позади. Либерализация валютного регулирования и новшества в финансовом регулировании вместо рисков, наоборот, привели к увеличению притока капитала в страну. Министерство финансов Украины успешно размещало ОВГЗ, и до конца года нужды в крупных размещениях уже нет, поскольку у Минфина накоплено достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств. Для справки: 1 августа на едином казначейском счете было почти 49 млрд грн. НБУ сам заявлял, что будет снижать ставку в соответствии с экономическими условиями и что к концу 2020 года намерен уменьшить ее до 9%. Мы считаем, что процесс по снижению ставки уже можно начинать и условия для этого созрели.

Уменьшение учетной ставки НБУ притормозит рост курса гривни, и она будет находиться в диапазоне 25,0−26,5 грн за доллар. Также этому поспособствует небольшое снижение притока денег в ОВГЗ от нерезидентов, поскольку Минфин уже не будет размещать новые большие объемы облигаций. Даже несмотря на пиковые выплаты по ранее взятым обязательствам, у него уже нет такой необходимости.

Важно отметить, что речь не идет о том, что гривня будет падать в цене. Речь идет о том, что рост гривни затормозится и ее курс будет в диапазоне, в рамках которого допустимо снижение курса до уровня 26,5 грн за доллар", — подытожил Федоров.

Напомним, ранее заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заверил, что в нынешнем году Нацбанк не ожидает традиционных для осени потрясений в экономике и на валютном рынке.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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