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Умер вратарь, пропустивший тысячный гол Пеле (видео)
Аргентинский вратарь Андрада, ставший знаменитым благодаря пропущенному 1000-му голу Пеле, умер в возрасте 80 лет, сообщает A Bola.
За годы карьеры Андрада провел около 400 игр за «Росарио Сентраль», вызывался в сборную Аргентины, но главным образом он был известен именно благодаря юбилейному мячу Короля футбола.
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19 ноября 1969 года на стадионе «Маракана» Пеле с пенальти забил мяч в ворота «Васко да Гамы», которые защищал именно Андрада.
Свой тысячный гол 29-летний Пеле забил в 909-м матче. Всего же в карьере легендарного бразильца — 1281 точный удар в 1363 поединках (Пеле 90 раз забивал по три гола за игру, 30 раз — по четыре, четыре раза — по пять и однажды — восемь).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что при росте 173 сантиметра легендарный форвард Пеле прыгал в высоту на два метра.
Фото abola. pt
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