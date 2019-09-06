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При захвате Цемаха погиб «киборг», водрузивший флаг над Донецким аэропортом (фото, видео)
«ФАКТАМ» стали известны некоторые подробности спецоперации, в результате которой украинским разведчикам удалось захватить одного из основных свидетелей по делу о сбитом «Боинге» MH17 Владимира Цемаха, которого 5 сентября 2019 года суд в Киеве отпустил на свободу. Оказывается, операция была очень сложной и, к сожалению, не обошлось без потерь: один разведчик погиб, другой при заходе в Снежное, где скрывался Цемах, подорвался на мине и потерял ногу.
Ранее появилась противоречивая информация о том, что во время спецоперации погиб сотрудник СБУ. Позже спикер ведомства Елена Гитлянская эту информацию опровергла.
Из достоверного источника «ФАКТЫ» узнали, что вследствие секретного захвата Цемаха погиб военный разведчик. Это 45-летний Народный Герой Украины, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени Александр Колодяжный (позывной «Кол»). Именно он в свое время поднимал украинское знамя над Донецким аэропортом.
По информации нашего источника, операция по захвату Цемаха готовилась в условиях строжайшей секретности три года. Было известно, где находится бывший «командующий ПВО» так называемых войск «ДНР». Разведчики получили сигнал, что Цемах в конкретный момент находится в своей квартире в оккупированном Снежном и именно в это время пребывает в состоянии сильного алкогольного опьянения вместе с еще двумя боевиками.
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При заходе в Снежное 27 июня 2019 года наши разведчики подорвались на мине. Александр Колодяжный и еще один боец получили тяжелые ранения. Тем не менее группа успешно выполнила задание и переправила почти бесчувственного Цемаха (террориста приходилось тащить на себе) на территорию, подконтрольную Украине. Каким образом на нашу территорию переправляли раненых — не сообщается. Известно только, что сама операция проводилась утром — то есть в светлое время суток.
Одному из раненых разведчиков ампутировали ногу до колена. За жизнь Александра Колодяжного боролись две недели. Но, к сожалению, 11 июля он скончался, так и не придя в сознание. У Александра в Днепропетровской области остались мама и взрослый сын.
Александр Колодяжный родился в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Сразу же после начала боевых действий на востоке Украины пошел на фронт добровольцем. В октябре-ноябре 2014 года «Кол» был среди тех, кто защищал Донецкий аэропорт. Именно он, рискуя жизнью, водрузил украинский флаг над старым терминалом ДАПа.
«Кол» был бойцом 74-го разведывательного батальона. Побывал фактически во всех горячих точках — Марьинке, Широкино, Песках, Авдеевской промзоне. За время службы Колодяжный завоевал славу одного из лучших разведчиков ВСУ, был награжден орденами «За мужество» и удостоен звания «Народный Герой Украины». Трижды был ранен. После очередного пулевого ранения в ногу лечился в госпитале полгода, но так рвался на фронт, что сбежал туда на костылях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что освобождение ключевого свидетеля по делу о сбитом 17 июля 2014 года в небе над Донбассом Boeing-777 малайзийских авиалиний (по признанию самого Цемаха, он прятал «Бук», из которого был сбит МН17), вызвало бурную реакцию в Украине и за ее пределами.
Позже стало известно, что, несмотря на то, что на освобождении Цемаха якобы настаивал Кремль, выбор у Украины был.
Фото censor.net.ua
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