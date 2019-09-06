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Луценко заявил, что Вилкула и Колесникова объявили в розыск
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.
«Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска», — написал он в Facebook.
На сайте ГПУ было размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) без указания фамилии.
«Установлено, что в течение 2011−2012 годов бывший председатель Днепропетровской ОГА вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель в земли промышленности», — говорится в сообщении.
Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.
В другом сообщении на сайте ГПУ вероятно речь идет о Дмитрие Колесникове.
«Установлено, что в период с июня-декабря 2012 года бывший председатель Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости — производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия „Научно-исследовательский и конструкторско технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки“ в Днипре общей площадью почти 7 тыс кв м», — текст сообщения совпадает с обоснованием подозрения ГПУ от 2018 года.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2018 года Верховная Рада восьмого созыва провалила голосование за снятие неприкосновенности с народных депутатов от «Оппоблока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
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