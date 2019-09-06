В Киеве мужчина обстрелял троллейбус с пассажирами: фото хулигана

Происшествия

В Киеве после конфликта в троллейбусе мужчина открыл огонь по пассажирам общественного транспорта — двое из них попали в больницу с огнестрельными ранениями. Ранее в Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе.

Как сообщают в столичной полиции, конфликт со стрельбой произошел на улице Федорова. «Правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента», — уточняют в отделе коммуникаций.

После этого стрелок вышел из троллейбуса на остановке, но за ним погнался другой пассажир, заступившийся за пострадавшего. В ответ злоумышленник трижды выстрелил в него и скрылся.

«Двух пострадавших (28-ми и 43-х лет) госпитализировали. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения», — рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Очевидцы сообщили, что правонарушитель был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Тех, кто владеет информацией об этом ЧП или узнал на фото стрелка, просят позвонить на 102 или по телефону: (063) 61−00−375.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из магазинов в Бердянске Запорожской области произошел конфликт, в результате которого 62-летний покупатель выстрелил в продавца из револьвера. Мужчину госпитализировали с тяжелыми ранениями в лицо.

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