Мир

Лукашенко сказал, что Маск подарил ему Теслу, но Илон об этом не в курсе

История с тем, что президент Украины Владимир Зеленский «помешал» своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко пересесть на велосипед, о чем Бацька заявил во время урока в День знаний, получила неожиданное продолжение. И касается оно электромобиля Tesla, который, по словам Лукашенко, ему подарил лично Илон Маск. Оказалось, что основатель компании Tesla об этом ни сном, ни духом.

Напомним, что все началось с того, что старшеклассница сказала президенту Беларуси, что для экологии было бы очень полезно, если бы люди пересели с машин на велосипеды. Александр Лукашенко согласился с этим и сказал, что лично его тянет сесть на электрический мотоцикл или велосипед, но «все испортил» президент Украины Владимир Зеленский, который обещал ездить на работу на двух колесном транспорте. «У меня есть электрическая машина Tesla. Я ее иногда тестирую. Маск подарил», — заявил Лукашенко.

На видео с девятой минуты.

В современном мире нет ничего невозможного — о том, дарил ли он машину Александру Лукашенко поинтересовались у Илона Маска прямо в Twitter. «О, нет», — последовал ответ.

Тем временем «Беларусский партизан» выдвинул две версии появления дорогого электромобиля у Лукашенк: «В качестве первой версии можно предположить, что обошлось без доброжелателя, и руководитель Беларуси подарил его сам себе… Вторая версия основывается на опыте предыдущих лет. Не единожды сообщалось о дорогих подарках руководителю Беларуси со стороны российских бизнесменов. Вспомним хотя бы заявление Лукашенко о том, что „Майбах“ ему подарил на день рождения „один российский человек“. Одно время считалось, что этой персоной был олигарх Михаил Гуцериев».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на встрече со старшеклассниками Лукашенко назвал математику, изучаемую в вузе, «хламом».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter