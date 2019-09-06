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Происшествия

Все вокруг стало белым: населенные пункты под Мелитополем засыпало крупным градом (фото)

15:45 6 сентября 2019 234
Град
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожской области начало осени больше напоминало приход зимы — в Мелитопольском районе выпал огромный град. Ранее аномальный град в середине августа выпал на Буковине.

Фотографии из села Тиховновка Мелитопольского района публикует РИА Мелитополь. Местные жители рассказывали, что вместе с дождем на село обрушился град размером с голубиное яйцо. Крупные куски льда побили шиферные крыши на домах. К счастью, стихия обрушилась на населенный пункт ночью и, похоже, что никто из местных жителей не пострадал.

Также издание пишет, в Астраханке выпавший град полностью покрыл землю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине лета на Крым обрушился град, размер которого намного превышал пятирублевую монету. Некоторые градины весили порядка 100 грамм.

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