- 16:23 В Одессе вор-неудачник выпил коньяк и съел продукты хозяина квартиры
- 16:19 «Укрзалізниця» продлила маршрут поезда Киев – Ивано-Франковск
- 16:11 Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака
- 16:10 Wizz Air предупредила о задержках рейсов 7 и 8 сентября: что происходит
- 16:05 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 16:00 Это вызов: Оля Полякова разделась ради своей первой коллекции одежды
- 15:48 Хотел спрыгнуть с 17 этажа: в Киеве патрульные спасли мужчину от самоубийства
- 15:45 Все вокруг стало белым: населенные пункты под Мелитополем засыпало крупным градом
- 15:33 Вышел под личное обязательство: стали известны подробности задержания и освобождения агента ФСБ
- 15:31 Виталий Касько назначен первым заместителем генпрокурора: что о нем известно
- 15:16 Вернули Крым и подарили Ростов: в России продают любопытный глобус
- 15:11 Власть в России кардинально изменится уже через год: в Москве сделали громкое заявление
Все вокруг стало белым: населенные пункты под Мелитополем засыпало крупным градом (фото)
В Запорожской области начало осени больше напоминало приход зимы — в Мелитопольском районе выпал огромный град. Ранее аномальный град в середине августа выпал на Буковине.
Фотографии из села Тиховновка Мелитопольского района публикует РИА Мелитополь. Местные жители рассказывали, что вместе с дождем на село обрушился град размером с голубиное яйцо. Крупные куски льда побили шиферные крыши на домах. К счастью, стихия обрушилась на населенный пункт ночью и, похоже, что никто из местных жителей не пострадал.
Также издание пишет, в Астраханке выпавший град полностью покрыл землю.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине лета на Крым обрушился град, размер которого намного превышал пятирублевую монету. Некоторые градины весили порядка 100 грамм.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.