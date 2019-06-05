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Симферополь засыпало крупным градом: в сети показали впечатляющее видео
На Симферополь обрушилась непогода — в столице оккупированного Крыма выпал град размером с пятирублевую монету. Об этом в Twitter сообщила крымский блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовала фото.
«Это у нас на ГРЭСЕ. Симферополь», — написала она.
Очевидцы сообщают, что градины были размером более пятирублевой монеты. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.
Сильный ливень прошел и в симферопольском микрорайоне «Пневматика».
Синоптики предупреждали, что 5 июня в Крыму ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 метров в секунду. Такая же погода сохранится в столице Крыма и 6 июня.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях гигантский град размером с голубиное яйцо выпал в Николаевской области. Также в области бушевал ураган, который повалил деревья.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..