Симферополь засыпало крупным градом: в сети показали впечатляющее видео

Украина

На Симферополь обрушилась непогода — в столице оккупированного Крыма выпал град размером с пятирублевую монету. Об этом в Twitter сообщила крымский блогер RoksolanaToday&Крым и опубликовала фото.

«Это у нас на ГРЭСЕ. Симферополь», — написала она.

Очевидцы сообщают, что градины были размером более пятирублевой монеты. Город накрыло ливнем вперемешку с сильным градом. Улицы ушли под воду.

Сильный ливень прошел и в симферопольском микрорайоне «Пневматика».

Синоптики предупреждали, что 5 июня в Крыму ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 метров в секунду. Такая же погода сохранится в столице Крыма и 6 июня.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях гигантский град размером с голубиное яйцо выпал в Николаевской области. Также в области бушевал ураган, который повалил деревья.

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