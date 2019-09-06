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Украина

Дело Гримчака: Апелляционный суд оставил экс-замминистра под стражей

16:33 6 сентября 2019 13
гримчак
Инф. «ФАКТОВ»

В деле бывшего замминистра Юрия Гримчака, арестованного 16 августа и сидящего в Черниговском СИЗО, чуда не случилось. Поданная экс-чиновником апелляция была отклонена. Апелляционный суд постановил оставить Гримчака под стражей в СИЗО.

О решении апелляционного суда рассказала супруга арестованного Юлия Гримчак в Facebook. Юлия отмечает, что суд, вопреки общепринятой практике, никак не обосновывал свое решение. Более того, прокуроры заявили, что готовятся заменить формулировку обвинения Гримчаку.

«Прокурор Приходько заявил, что они не знают, по какой статье квалифицировать совершенные действия непонятно кого. Ни статьи, ни действий, ни пострадавших. Будет изменение квалификации икриминированного правонарушения», — объяснила супруга подозреваемого.

Пока что бывшему замминистра по вопросам временно оккупированных территорий инкриминируют статью о мошенничестве с формулировкой «мошеннические действия по завладению чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица». Якобы Гримчак на посту замминистра обещал неким лицам за вознаграждение повлиять на Верховный суд и Министерство культуры для принятия нужного решения.

В деле с самого начала были грубые ошибки в документах. Было перепутано отчество Гримчака и его место рождения, были неправильно указаны имя и фамилия адвоката. В итоговом решении суд согласился отпустить подозреваемого из СИЗО под залог 6 млн гривен.

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