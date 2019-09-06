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В Виннице мужчина истязал приемных детей и снимал порно с их участием (фото, видео)
В Виннице 32-летний мужчина истязал двух приемных детей — трехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика — и снимал порно с их участием. Ранее в Киевской области задержали мужчину, который снимал порно с собственными детьми, начиная с момента их рождения.
Как сообщают отделе коммуникаций винницкой полиции, в четверг, 5 сентября, мужчина был задержан. В полиции уточняют, что мужчина издевался над детьми его бывшей жены, которая была лишена судом родительских прав в 2017 году. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педоса, мужчина распространял детскую порнографию (фото и видео) в мессенджерах. Во время обыска у него изъяли электронные носители с информацией.
«Дети не ухожены должным образом, проживают в антисанитарных условиях, спят на полу на матрасе. Мужчина, воспитывая детей, применяет физическое насилие», — говорится в сообщении.
Следственное управление областного главка начало уголовные производства по ч. 4 ст. 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 УК (истязание). Мужчина задержан, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права залога. По этим статьям ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет заключения.
Малышей увезли в детские заведения, где с ними работают психологи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полиция задержала мужчину, который занимался съемками детского порно, а также совращал малолетних детей. Жертвами педофила становились девочки 9−10 лет. Педофила задержали, когда он предлагал женщине 500 евро за совращение ее дочери.
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