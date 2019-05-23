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Предлагал 500 евро: киевлянин-педофил развращал девочек 9-10 лет, снимая с ними порно (фото)
Столичные правоохранители задержали мужчину, который занимался съемками детского порно, а также совращал малолетних детей. Жертвами педофила становились девочки 9−10 лет. Детей злоумышленник вербовал при помощи проститутки. Об этом сообщает в департаменте коммуникации Нацполиции Украины.
«Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции в Одесской области разоблачили 42-летнего киевлянина, который снимал детское порно, а также вербовал детей для оказания сексуальных услуг. Уже установлено, что мужчина предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг», — говорится в сообщении.
Мужчину задержали как раз в тот момент, когда он вербовал очередную жертву. В частности, злоумышленник предлагал матери девочки 500 евро за развращение ее дочери.
Стражи порядка задержали преступника с поличным. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас злоумышленнику инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины — ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов.
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