Происшествия

Женщину изнасиловал водитель сервиса BlaBlaCar, который вез ее из Одессы в Черкассы. Об этом инциденте в соцсетях сообщила подруга пострадавшей. По ее словам, это случилось 30 августа. 51-летний водитель по дороге угостил пассажирку кофе, после чего женщина почувствовала сонливость и слабость. «Потом он начал ей угрожать. Пригрозил, что изнасилует, и в результате завез ее в лес и сделал это», — написала подруга пассажирки.

Пострадавшая обратилась в полицию. Там открыли уголовное производство, но мужчине, на которого указывает пассажирка, о подозрении пока не объявили.

Подробности этой истории «ФАКТАМ» рассказала сама пострадавшая. Ольга говорит, что сервисом BlaBlaCar пользуется не впервые, и до сих пор все ее поездки проходили благополучно. В этот раз, 30 августа, возвращалась из Одессы в Черкассы.

- Цена поездки, которую указал этот человек, меня устраивала — он хотел 380 гривен, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга. - Было известно, что водителю 51 год. На BlaBlaCar он был зарегистрирован всего несколько месяцев. Там было о нем несколько отзывов, но в момент, когда я бронировала поездку, они почему-то не открылись. Водитель подтвердил бронь. Потом мы созвонились, и он сказал, что в Одессе заедет за мной по адресу, где я снимала квартиру. Я увидела на сайте, что поездку с этим водителем забронировали еще два человека. Один из них, как и я, должен был ехать из Одессы, а второго попутчика мы должны были забрать уже в Умани. Мы должны были выехать в три часа дня, но водитель перенес поездку на 13.00, а потом и вовсе перезвонил и сказал, что заедет за мной в полдень. Он почему-то приехал на другой машине. Вместо указанной на сайте BMW Х5, за мной приехала Subaru. Поздоровавшись с водителем, я на всякий случай сфотографировала номер его автомобиля. Я всегда так делаю, если еду через BlaBlaCar. Водитель никак на это не отреагировал.

Когда я спросила, будем ли мы забирать второго попутчика, водитель ответил, что этот человек в последний момент отменил поездку. Первый час все было нормально. Водитель расспрашивал, что я делала в Одессе, как отдохнула и.т.д. Я рассказала, что должна была отдыхать с подругой, но та меня подвела и не смогла приехать. На что водитель вдруг заявил: «Надо ее наказать. Таких надо наказывать». Я не отреагировала.

Аккаунт водителя на BlaBlaCar

Водитель ехал очень быстро, местами мчался на бешеной скорости. Когда я спросила, почему он так едет и даже не пристегнулся, он ответил: «А мне все равно. У меня менты-кенты, все схвачено. Мне ничего не будет». Потом ему кто-то позвонил. Оказалось, это был попутчик из Одессы — похоже, этот человек на самом деле поездку не отменял и ждал, что водитель его заберет. Водитель начал орать на него матом: «Какие три часа дня? Ты тупой?! Я давно уехал! Ты еврей обрезанный, таких как ты, надо уничтожать!» Я была в шоке. Потом водитель еще прокричал в трубку что-то о том, что поездка с ним стоит 800 гривен. Я спросила, какие еще 800 гривен. Он ответил: «Я бесплатно не вожу». «Бесплатно ехать я и не собиралась, но на сайте было указано 380 гривен», — говорю. Водитель начал нести какой-то бред о том, что сайт не позволял ему установить цену больше 405 гривен (на самом деле на BlaBlaCar нет таких ограничений), и что я должна буду заплатить 800. Я сказала, что у меня нет таких денег. Водитель спросил, сколько есть. У меня была пятисотка. Остановившись возле стихийного рынка вдоль трассы, водитель забрал у меня деньги. Купил виноград, дыню и еще какие-то фрукты, принес в машину и сказал мне: «Ешь». Я отказалась, но он настаивал. Еще купил креветок и рапанов.

Тогда же он как бы случайно дотронулся до моей ноги. Я сказала: «Не трогайте меня». Он удивился: «А что тут такого?» Когда он выходил на рынок, я обратила внимание на упаковку презервативов в дверце его машины.

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По дороге Ольга попросила водителя заехать на заправку, чтобы сходить в туалет. Он выполнил ее просьбу и угостил пассажирку кофе. Напиток показался ей ужасно горьким и после него Ольгу стало клонить в сон, хотя обычно она не спит в дороге. Позже водитель сделал еще одну остановку и купил в магазине пиво и мясо на шашлык. Пиво тут же выпил.

- Потом он заявил, что ему нужно в Моринцы, — продолжает Ольга. — Это село в Черкасской области, известное как родина Тараса Шевченко. Сказал, что ему там нужно встретиться с гончаром Костей и забрать у него какие-то горшки. По дороге в Моринцы его понесло. Он сказал, что он «избранный» и «чистильщик земли». Я так и не поняла, что это значит. Потом заявил, что он военный. Якобы служил в Афгане. Зачем-то опять вспомнил о моей подруге, «которую надо наказать».

В Моринцах водитель стал рассказывать, что это его родные края. Повез меня к кладбищу, где якобы похоронены его родители. Потом завел разговор с местным дедушкой. Стал говорить ему, что «привезет в село казаков» и «всех здесь уничтожит». Мне сказал, что «если я не буду рядом с ним, мне тоже не будет места на этой земле». Говорил, что я должна «идти в последний бой» и «нарожать казаков, но не от него». Это был какой-то бред сумасшедшего. Я просила отвезти меня в Черкассы, но водитель отвечал, что «ждет гончара Костю». Очевидно, этот Костя все-таки существует, потому что они созванивались. Потом водитель начал разжигать костер. Сказал, что ждать Костю нам еще часа полтора, а значит, можно пожарить мясо. Достал из машины бутылку водки. Я категорически отказалась пить. А он залпом выпил стакан водки. Я пришла в ужас: «Прекратите! Как вы сядете за руль?!» Не обращая внимания на мое возмущение, водитель стал рассказывать, что он — «мессия». «У меня был сон, — сказал. — Я видел комнату, где сидел Бог с белыми волосами, а рядом с ним два мальчика и две девочки. Одним из этих мальчиков был я. Бог сказал мне: „Вставай и иди“. Я избранный. Я еще покажу миру, кто я такой. Я уничтожу всех цыган, негров, евреев… Гитлер никто на фоне меня». Он продолжал пить. Мне было очень страшно.

— Вы продолжали переписываться с парнем?

— Я переписывалась с ним в дороге, а в Моринцах у меня не ловила связь. А вот у водителя связь была. Потом Вова (так зовут моего парня), беспокоясь за меня, нашел телефон водителя и позвонил ему. Водитель долго не мог понять, кто ему звонит. А потом сказал: «У нас все нормально. Я твоей женщине ничего не сделаю, не волнуйся. Час двадцать — и мы будем дома».

На самом деле он уже был не в состоянии куда-либо ехать. Он был пьян. Я отошла в туалет. Когда вернулась, обнаружила, что водитель переоделся. Он надел на себя нелепый пестрый костюм с соломенной шляпой. Стал говорить, что в этом костюме он хочет пойти на какую-то свадьбу. Потом он лег на траву и отрубился. Засыпая, пробормотал, чтобы я завела будильник и разбудила его через полчаса.

Как только он уснул, я побежала искать место, где есть связь. Хотела позвонить своему парню с телефона водителя, но на его мобильном стоял пароль. Я шла по тропинке минут десять. Уже стемнело, было около девяти часов вечера. В округе не было ни людей, ни домов. Я еще больше испугалась и поняла, что лучше вернуться.

По словам Ольги, вскоре после ее прихода прозвонил будильник, и водитель проснулся. Он сел за руль.

- Ему действительно вроде бы полегчало, — говорит Ольга. — Он уже ехал медленно. Но он замерз, включил печку и подогрев сидений. Стало невыносимо душно. Когда я попросила его выключить печку, он положил руку мне на ногу. Я сбросила его руку, но он сделал это снова. Я попросила его остановить машину. Сказала, что выйду и доеду попуткой. Так как мы уже были не в селе, а на трассе, я бы уже смогла выбраться. Он отказался. Потом я пересела на заднее сидение и начала писать своему парню. Писала, что мне очень страшно. Парень попросил сбросить ему мою геолокацию. Все эти переписки сохранились.

Водитель повернулся боком и начал трогать мой живот. Я его оттолкнула и повернулась лицом к спинке заднего сидения. Минут через пятнадцать я поняла, что мы опять едем по бездорожью. Я испугалась, что водитель уснул за рулем и мы падаем. Но нет, водитель был в сознании. Я начала кричать: «Что происходит? Куда мы едем?!» «В лес выехали, еб… ться будем», — ответил водитель. Он остановился, отобрал у меня телефон и полез ко мне на заднее сиденье. Я посмотрела в окно — там черное поле. Я подумала, что, наверное, буду лежать в этом поле мертвая… Люди в комментариях спрашивают, почему я не отбивалась. Что я могла сделать? Он здоровый крепкий мужик, к тому же вооружен.

— Чем?

- В дверце машины был большой нож. Если бы я сопротивлялась, он бы просто меня убил. Он начал меня насиловать. Этот кошмар продолжался минут сорок. Я просила его остановиться, говорила, что мне больно. Но он продолжал. Сначала с презервативом, потом без… Когда этот ужас наконец закончился, он спросил: «Так с кем тебе больше понравилось: со мной или с твоим парнем?» Я сквозь слезы сказала, что не буду отвечать на этот вопрос. Я спросила: «Вы меня убьете?» «Нет, — ответил водитель. — Я отвезу тебя в Черкассы».

Когда он отпустил меня в туалет, первой моей мыслью было убежать. Но я была голая, в одних носках. Одна в темном лесу без мобильного телефона. Что делать, куда бежать? Я вернулась к машине. Собрала в сумку вещи, которые попадали на землю. Уже потом дома обнаружила в своей сумке фонарик водителя… Он таки довез меня до Черкасс. По дороге вернул мне телефон. Я написала парню, что он меня изнасиловал.

Переписка пострадавшей с ее парнем

- Поведение вашего парня, судя по этой переписке, выглядит очень странно. Почему он, зная, что вам грозит опасность, не вызвал полицию и вообще ничего не предпринял?

— Из-за плохой связи мои сообщения дошли до него не сразу. Он начал писать, что убьет этого водителя, зарежет… Я попросила его этого не делать. Испугалась, что будет только хуже. Что-либо водитель убьет нас обоих, либо моего парня потом задержат и будут судить. Сказала, что мы просто пойдем в полицию. Этот негодяй довез меня до дома. Идти в участок сразу же я не могла, уже не держалась на ногах. Пошла в полицию утром следующего дня. Специально не принимала душ, чтобы остались доказательства.

По словам Ольги, в полиции хоть и приняли ее заявление, но вещи, которые были на ней 30 августа, почему-то не взяли.

- Но ведь это тоже доказательства! — говорит Ольга. — Почему их сразу не приняли во внимание? Меня отвезли на экспертизу, где взяли необходимые образцы. Это было еще 31 августа. Есть ли результаты, и какие они, мне до сих пор никто не сообщил. Только 4 сентября я наконец добилась того, чтобы у меня все-таки забрали вещи. Что касается этого подонка, то о подозрении ему пока не объявили. Одни люди написали мне в Facebook, что он вроде как сейчас лежит в больнице в Золотоноше Черкасской области. Правда ли это, должна проверить полиция. Но они даже этого не делают.

Автомобиль, на котором приехал водитель

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Ольга говорит, что в отличие от полиции, сервис BlaBlaCar отреагировал на ситуацию оперативно:

- Они сразу заблокировали аккаунт этого водителя. Собрали о нем все данные, чтобы передать в полицию. А мне сразу позвонила их психолог. Разговор с психологом мне, кстати, очень помог.

- Мы были шокированы, узнав об этой ситуации, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе BlaBlaCar. — Это абсолютно недопустимо, и такие люди должны нести ответственность за свои поступки. Мы сразу же связались со следователем Черкасского отделения полиции (Голованец Богдан Сергеевич), ответственным за ведение дела, чтобы передать ему данные о водителе. Мы собрали все данные, чтобы оперативно отправить их в полицию, как только получим соответствующий запрос. Прошло несколько дней, но полиция не отреагировала".

В пресс-службе полиции Черкасской области уверяют, что они работают.

- 31 августа, в субботу, в Черкасское отделение полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании. Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал. Данная информация была зарегистрирована. По этому факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по статье Уголовного кодекса «Изнасилование».

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В полиции говорят, что водителя установили и знают, где он находится.

-Личность водителя и его местонахождение установлены. В настоящее время изъяты вещественные доказательства, подготовлено ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится ряд других следственных действий. Расследование продолжается".

Почему, если водитель установлен, ему не объявили о подозрении, в пресс-службе полиции не сообщают.

«ФАКТАМ» удалось связаться с водителем, которого обвиняет в изнасиловании пострадавшая. Его ответ приводим дословно:

- Я буду говорить только с «Первым каналом». Никакие «ФАКТЫ» мне не нужны. Посмотрите шоу на «Первом канале». Кто больше денег мне заплатит, тот и получит интервью. Кто вы такие, чтобы я перед вами оправдывался? До свидания, встретимся в суде.

Тем временем информацию об этом водителе мы смогли найти на сайте «Судебная власть». Там сказано, что, согласно постановлению Сосновского райсуда Черкасс, человек с аналогичными инициалами был оштрафован на 10 200 гривен и лишен права управлять транспортным средством на протяжении года из-за вождения в нетрезвом виде (интересно, что в том случае ехал он на Subaru, как и в случае с Ольгой).

А подруге Ольги, выставившей пост в Facebook, написала женщина, которую тоже подвозил этот водитель. И уже после случая с Ольгой.

«Похожий мужчина 02.09.19 подвозил меня. Тоже рассказывал, что он посланник Божий, что из Золотоноши, и из Крыма, и из Владивостока. Плел всякую чушь. Еле доехала. Сказал, что ездит Bla Bla Car в Одессу. Был на машине Subaru. Может информация о том, что он был в Киеве 02.09 вам поможет».

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Херсоне, где изнасиловали и убили 36-летнюю мать двоих детей. Полиция объявила в розыск 21-летнего парня, который может быть причастен к убийству. 6 сентября стало известно, что его задержали.

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