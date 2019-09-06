Вдохновляет: звезда "Женского квартала" сверкнула роскошным бельем (фото)

Шоу-бизнес

Звезда «Женского квартала» и «Лиги Смеха», красотка Лера Товстолес, рассказавшая ранее о предстоящей свадьбе с коллегой Адреем Лузаном, сверкнула фигурой в роскошном белье. Актриса и модель опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала, чем собирается заняться этой осенью. Она откровенно призналась, что пока у нее ничего не получается. А чтобы вдохновиться и вдохновить своих подписчиков, она опубликовала пикантное фото в красивом нижнем белье.

«Сегодня Точно разгребу гардероб и достану поближе осенние шмотки. Почти дораскрасила свою картину и повешу ее на стену. Дел куча, а вдохновения пока ноль. Поэтому я надела трэнч, каблуки и белье», — написала Лера под фото.

Подписчики Леры, среди которых и звездные коллеги, засыпали ее комплиментами.

Перед новым сезоном Лера вместе с Андреем вдохновлялись в Италии. Они посетили Рим, Венецию и другие города. Пара поделилась яркими снимками в социальных сетях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда сериала «Школа»Лиза Василенко снялась в пикантной фотосессии, показав голую грудь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter