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Звезда сериала "Школа" засветила голую грудь (фото)
Молодая актриса, звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко, рассказавшая ранее о романах на съемочной площадке, взбудоражила сеть откровенными фото. Она опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки, на которых позирует топлес, засветив голую грудь. В подписи под пикантными кадрами актриса спрашивает у подписчиков, какого цвета джинсы ей выбрать. Однако поклонники Лизы смотрели вовсе не на штаны.
«Цвет чего? Я просто не туда смотрю», «Я не ожидала, Лиза», «Как можно быть такой красивой?», — пишут под фото.
Некоторые подписчики возмутились откровенностью молодой актрисы. «Как можно? На тебя же дети смотрят!», — упрекнули Лизу.
Напомним, Елизавета Василенко стала известной благодаря сериалу «Школа», в котором она сыграла Лолу. Актриса в сети радует поклонников пикантными фото. Ранее она опубликовала соблазнительные фото в бикини.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Леся Никитюк в сексуальном белом купальнике взбудоражила сеть.
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