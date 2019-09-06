Молодежная сборная Украины проиграла на старте отбора к Евро-2021 (видео)

Спорт

В пятницу, 6 сентября, молодежная сборная Украины (игроки до 21 года) матчем против сверстников из Финляндии на «Славутич Арене» в Запорожье стартовала в отборочном цикле Евро-2021.

Украина (U21) — Финляндия (U21) — 0:2

Украина: Билык, Корниенко, Чеберко, Бондарь, Конопля, Козак (Цитаишвили, 46), Шапаренко, Алибеков, Булеца (Вакула, 74), Топалов (Мудрик, 60), Сикан (Леднев, 82).

Голы: Каллман (18), Валакари (81, с пенальти).

Дебютный официальный матч под руководством Руслана Ротаня сложился для нашей «молодежки» неудачно. Украинцы владели преимуществом большую часть игрового времени и создали достаточное количество моментов, но мячи влетали исключительно в наши ворота. В первом тайме несогласованностью в действиях Билыка и Бондаря в штрафной площадке воспользовался Каллман и протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния, а незадолго до окончания матча арбитр усмотрел нарушение правил в своих владениях со стороны Алибекова и назначил пенальти, который четко реализовал Валакари. В итоге, 0:2 — молодежная сборная Украины стартует в отборе к Евро-2021 (U-21) с домашнего поражения.

Гол Каллмана

Гол Валакари

Напомним, что, кроме команд Финляндии и Мальты, в одной отборочной группе с Украиной сыграют сборные Дании, Румынии и Северной Ирландии. Напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп, а еще один пропуск разыграют в плей-офф четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Свой следующий поединок в группе «желто-синие» также проведут в Запорожье, когда во вторник, 10 сентября, примут на «Славутич Арене» Мальту (в этот же день сыграют «молодежки» Финляндии и Северной Ирландии, а также Дании и Румынии).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть отборочный матч Евро-2020 Литва — Украина.

Фото ffu.ua

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