Под Киевом накрыли крупный цех по производству оружия (фото)

Происшествия

В Киевской области сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на незаконном изготовлении и сбыте средств поражения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что в состав группы входило трое жителей региона. Они переделывали травматическое оружие в боевое для реализации представителям криминальных кругов. По оперативной информации, полученное оружие уголовники планировали использовать для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Также фигуранты дела продавали средства поражения через Сеть и сервисы почтовой связи клиентам из других регионов Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконного сбыта злоумышленниками оружия и боеприпасов.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в подсобных помещениях участников группы обнаружено большое количество переработанного стрелкового оружия, пистолетов иностранного производства для стрельбы боевыми патронами и боеприпасов. Также изъяты глушители и оборудование для изготовления и переоборудования средств поражения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе правоохранители задержали бывшего военнослужащего, продававшего оружие и боеприпасы, привезенные из зоны ООС. Сотрудники спецслужбы установили, что местный житель — бывший военный, проходивший службу в АТО, хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Он подыскивал клиентов, например, среди представителей криминальных кругов региона.

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