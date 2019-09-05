Происшествия

ЧП под Киевом: спасатели не могут потушить пожар, охвативший гектар мусорной свалки (фото)

В Вышгородском районе Киевской области 5 сентября утром загорелась мусорная свалка на открытой территории в селе Демидов. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Сообщение о возгорании поступило в 8:37 утра. На место происшествия были направлены спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер и 39-й Государственной пожарно-спасательной части села Новые Петровцы.

«По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками. В настоящее время на тушение привлечено 11 человек личного состава, 3 единицы техники, 1 трактор и 2 самосвала по 20 тонн», — говорится в сообщении ведомства.

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