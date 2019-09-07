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Камалия устроила в Одессе праздник для своих дочерей (фото)
В пятницу, 6 сентября, украинская поп-исполнительница и жена миллиардера Мохаммада Захура Камалия (настоящее имя Наталья Викторовна Захур, в девичестве — Шмаренкова) опубликовала своей странице в Instagram трогательный пост.
Певица — заслуженная артистка — поздравила с шестым днем рождения своих дочерей Арабеллу и Мирабеллу.
«Сегодня 6 сентября — лучший день в моей жизни. День, когда я внезапно стала зрелой. День, когда приоритеты в моей жизни полностью изменились. День, когда я стала матерью — матерью двух прекрасных невинных ангелов по имени Арабелла и Мирабелла. Сегодня в 21:25 и 21:34 им будет 6 лет. 6 лет с тех пор, как мои дни изменились от простого существования к полной жизни. Я никогда не перестану благодарить Бога за то, что он благословил меня такими изящными посланиями. С днем рождения, мои принцессы!!!», — написала Камалия.
Как рассказала певица, всей звездной семьей они отметили день рождения в Одессе. Поселились в гостинице дельфинария «Немо», где им организовали праздник.
«Не сомневаюсь, что это будет один из самых запоминающихся дней рождения в жизни моих дочерей, когда по прошествии нескольких десятилетий они будут оглядываться назад», — заявила артистка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что певица Камалия, дочери которой учатся в элитной частной школе, потратила на школьные принадлежности круглую сумму.
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