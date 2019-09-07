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Богдан впервые прокомментировал процесс освобождения узников Кремля
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что пока что отсутствует возможность комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией. Об этом он сказал в в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» в пятницу вечером, пишет Интерфакс-Украина.
«Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины — это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально», — сказал глава ОП.
Также в эфире программы Андрей Богдан заявил о том, что дал показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
Речь, по его словам, идет о показаниях в рамках уголовного производства, открытого по обращению городского председателя Киева Виталия Кличко из-за заявления руководителя Офиса президента о якобы предложении ему неназванными лицами взятки в сумме 20 миллионов долларов.
Богдан заявлял, что якобы деньги предлагались от имени и в интересах Кличко.
«Я думаю, что с моими показаниями вас познакомят в НАБУ, где я такие показания давал. Но если бы вы внимательно слушали мои выступления, я сказал, что человек приходил не от вас, а от „смотрящего“, который очень заинтересован в том, чтобы вы оставались на этой должности», — ответил Андрей Богдан в эфире Виталию Кличко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент РФ Владимир Путин заявил, что об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной станет известно в ближайшее время, когда стороны финализируют переговоры. По словам главы Кремля, обмен предполагается масштабным. При этом глава РФ не назвал фамилий тех украинцев, которых власти России готовят к обмену.
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