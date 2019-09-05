Украина

Зеленский отказался обсуждать со "слугами народа" обмен пленниками между Украиной и Россией

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук провели встречу с представителями фракции «Слуга народа», в ходе которой отказались обсуждать с народными избранниками актуальный вопрос обмена пленными.

Об этом пишет УП.

Сообщается, что на заседании фракции, которое началось в шесть вечера, присутствовали министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка.

Так же, как и на предыдущем заседании фракции 28 августа, нардепов попросили сдать телефоны.

Заседание началось с мотивационной речи Зеленского. Президент поблагодарил нардепов за работу, попросив и в дальнейшем работать в таком же темпе.

Кроме того, Зеленский посоветовал депутатам работать максимально слаженно по линии президент-премьер-парламент. Затем ответил на вопросы депутатов о голосовании и законопроектах.

В то же время член фракции Слуга народа Сергей Швец заявил, что на встрече идут «горячие дискуссии» с тем, чтобы придти к консенсусу по «болезненным вопросам», сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, на фракции обсуждают организационные вопросы парламентской деятельности. Все желающие народные депутаты задают вопросы президенту.

Швец отметил, что чаще всего нардепы спрашивают главу государства, «о качестве принимаемых решений и качестве непосредственно работы, фракционной дисциплине, как эффективнее организовать работу фракции».

«В то же время, на вопрос об обмене пленными президент отвечать отказался», — говорится в сообщении.

После президента выступил премьер. Гончарук призвал депутатов сотрудничать с правительством. Генпрокурор Рябошапка, хоть и был на заседании, почти не говорил.

Встреча длилась около 2,5 часов.

Ранее первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский проведет встречу с народными депутатами фракции Слуга народа, чтобы обсудить планы на ближайшие пленарные недели.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский финансист и блогер Сергей Фурса назвал решение Зеленского отпустить под личное обязательство важного свидетеля по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха «предательством всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину».

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