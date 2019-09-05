Украина

Путин сделал громкое заявление об обмене с Украиной: "будет масштабно"

Об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной станет известно в ближайшее время, когда стороны финализируют переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщают российские информагентства в четверг, 5 сентября.

По словам главы Кремля, обмен предполагается масштабным.

«Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным… Достаточно сложно было принимать решение по конкретным людям, но подходим к финалу», — сказал Путин.

Глава РФ не назвал фамилий тех украинцев, которых власти России готовят к обмену.

Путин также добавил, что «ближайшая перспектива в значительной степени зависит от действующего украинского руководства».

Ранее прошла информация о том, что одной из причин затягивания обмена пленными стало требование России включить в списки боевика Владимира Цемаха, причастного к катастрофе малазийского «Боинга» летом 2014 года.

Российский политик, президент Общероссийского общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман считает, что желание Кремля во чтобы то ни стало заполучить Цемаха можно расценивать как признание РФ вины за сбитый «Боинг».

Все, что на данный момент известно о несостоявшемся обмене, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Обмен пленными между Украиной и Россией не состоялся: почему так произошло».

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