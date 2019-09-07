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Седокова очаровала поклонников экстремальным декольте
Жаловавшаяся на тяжелые школьные годы Анна Седокова решила показать, какой красавицей стала, повзрослев. Теперь из девочки-гадкого утенка экс-солистка группы «ВИА Гра» превратилась в красавицу, снимки которой пользуются большой популярностью в Сети.
Так, в недавно опубликованном посте певица запечатлена в черном обтягивающем платье, изюминкой которого стал экстремально глубокий вырез, доходящий почти до талии.
Вероятно, именно он и стал причиной того, что большинство поклонников назвали Аню «настоящей красавицей» и отметили, что под таким снимком можно вообще никакого текста не писать — все равно его не прочтут, потому что будут смотреть на формы Седоковой в необычном платье.
Напомним, что обиды прошлого не впервые вынуждают певицу идти на экстремальные поступки. Так, после «унижения в Сочи» Анна Седокова эпатировала поклонников очередным сексуальным фото. На нем артистка позировала в отельном номере в купальнике, демонстрируя оголенные ягодицы и накачанную «пятую точку». Неоднозначной подписью под снимком певица еще больше подлила масла в огонь. После такого поста между подписчиками Седоковой в комментариях развернулась настоящая война. Одни называли ее эталоном женственности и сексуальности, а другие посчитали снимок вульгарным, недостойным для матери троих детей. Поклонники стыдили певицу за вульгарное поведение и советовали быть хоть немного скромнее, демонстрировать не только талант «пятой точки».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе эпатажную Анну Седокову заподозрили в романе с женатым спортсменом.
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