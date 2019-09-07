- 09:10 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
- 09:05 Не проехать: в центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта
- 08:50 В США назвали причину задержки с выделением военной помощи Украине
- 08:32 Где смотреть онлайн Литва – Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 08:30 В работе «Википедии» произошел серьезный сбой
- 08:12 Воздух прогреется до +30: синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября
- 08:03 Абонплата за воду и отопление: кто и сколько будет платить
- 08:01 Скандал в Малайзии: экс-король публично обвинил бывшую жену-россиянку во лжи и клевете
- 07:47 На трассе под Киевом рассеянный водитель спровоцировал масштабное ДТП
- 07:24 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 07:23 "Это было очень страшно!": на запорожском курорте произошло серьезное ЧП
- 06:50 Пенсионеров проверят без их ведома: стало известно о коварных планах «слуг народа» по обработке персональных данных
Скандал в Малайзии: экс-король публично обвинил бывшую жену-россиянку во лжи и клевете (фото)
Бывший король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V опубликовал беспрецедентное заявление, в котором заявил, что сожалеет о том, что принял опрометчивое решение жениться на российской модели, «Мисс Москва 2015″ Оксане Воеводиной, которая после принятия ислама взяла себе имя Рихана. Как пишет издание Daily Mail, султан обвинил экс-супругу во лжи и клевете, заявив, что она опорочила королевскую семью» серией постов в соцсетях, которые повергли его народ в смятение.
Султан крайне недоволен тем, что бывшая супруга распространяет в интернете его личные фотографии, а также сведения о его частной жизни, которые к тому же, как утверждает бывший король, неправдивы.
У короля также есть сомнения в том, что он является отцом сына, которого Воеводина родила почти четыре месяца назад.
Стало также известно, что решение отречься от престола Мухаммад принял под давлением консервативного малайзийского общества — после того, как появились сообщения о сомнительном прошлом его супруги — в том числе и о том, что она снималась в российском реалити-шоу, где занималась сексом в бассейне с одним из участников. В сети также начали циркулировать весьма пикантные снимки жены короля. Мухаммад предпочел расстаться с троном, чтобы быть вместе с Оксаной. Отречение от престола короля стало первым в истории страны.
Однако брак вскоре распался, и Мухаммад оформил развод по законам шариата. После развода вернувшаяся в Москву Воеводина адресовала экс-мужу завуалированный упрек, написав в соцсети, что родители должны «как можно больше времени проводить со своими детьми. Она также пообещала рассказать «всю правду» об их разводе, хотя это «может причинить боль». Заявила, что у нее нет никаких документов, подтверждающих развод. А последней каплей для дворца стали ее откровения о личной жизни Мухамада. Так, она написала, что он признавался ей о том, что «женщины всегда использовали его ради денег», что у него никогда не было детей и самая большая мечта в его жизни — завести ребенка. Воеводина разместила в Instagram очередную фотографию, на которой они с Мухаммадом сидят в непринужденных позах за столом. И написала, что у Мухаммада фактически было три жены, а не две, как считалось официально. Якобы после развода с первой супругой и до женитьбы на Оксане у короля были отношения с жительницей Чехии, но она оказалась польстившейся на его состояние и статус мошенницей. Об этом, по словам Оксаны, будущий муж рассказал ей вскоре после их знакомства.
«Я спросила его, женат ли он, есть ли у него дети. Он ответил, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала, что не состоит в браке. Согласно документам, женщина в то время еще не развелась», — сообщила модель.
«Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии», — говорится в заявлении.
Еще после рождения сына Воеводина назвала его в соцсети «наследным принцем Келантана и будущим королем Малайзии», что также вызвало негодование у народа, поскольку в это стране король — это выборная должность.
Изначально сообщалось, что Оксана и Мухаммад поженились в Москве в ноябре прошлого года. Однако выяснилось, что по исламским законам пара сыграла свадьбу еще ранее — 7 июня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»