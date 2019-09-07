Скандал в Малайзии: экс-король публично обвинил бывшую жену-россиянку во лжи и клевете (фото)

Мир

Бывший король Малайзии, султан Келантана Мухаммад V опубликовал беспрецедентное заявление, в котором заявил, что сожалеет о том, что принял опрометчивое решение жениться на российской модели, «Мисс Москва 2015″ Оксане Воеводиной, которая после принятия ислама взяла себе имя Рихана. Как пишет издание Daily Mail, султан обвинил экс-супругу во лжи и клевете, заявив, что она опорочила королевскую семью» серией постов в соцсетях, которые повергли его народ в смятение.

Султан крайне недоволен тем, что бывшая супруга распространяет в интернете его личные фотографии, а также сведения о его частной жизни, которые к тому же, как утверждает бывший король, неправдивы.

У короля также есть сомнения в том, что он является отцом сына, которого Воеводина родила почти четыре месяца назад.

Стало также известно, что решение отречься от престола Мухаммад принял под давлением консервативного малайзийского общества — после того, как появились сообщения о сомнительном прошлом его супруги — в том числе и о том, что она снималась в российском реалити-шоу, где занималась сексом в бассейне с одним из участников. В сети также начали циркулировать весьма пикантные снимки жены короля. Мухаммад предпочел расстаться с троном, чтобы быть вместе с Оксаной. Отречение от престола короля стало первым в истории страны.

Однако брак вскоре распался, и Мухаммад оформил развод по законам шариата. После развода вернувшаяся в Москву Воеводина адресовала экс-мужу завуалированный упрек, написав в соцсети, что родители должны «как можно больше времени проводить со своими детьми. Она также пообещала рассказать «всю правду» об их разводе, хотя это «может причинить боль». Заявила, что у нее нет никаких документов, подтверждающих развод. А последней каплей для дворца стали ее откровения о личной жизни Мухамада. Так, она написала, что он признавался ей о том, что «женщины всегда использовали его ради денег», что у него никогда не было детей и самая большая мечта в его жизни — завести ребенка. Воеводина разместила в Instagram очередную фотографию, на которой они с Мухаммадом сидят в непринужденных позах за столом. И написала, что у Мухаммада фактически было три жены, а не две, как считалось официально. Якобы после развода с первой супругой и до женитьбы на Оксане у короля были отношения с жительницей Чехии, но она оказалась польстившейся на его состояние и статус мошенницей. Об этом, по словам Оксаны, будущий муж рассказал ей вскоре после их знакомства.

«Я спросила его, женат ли он, есть ли у него дети. Он ответил, что развелся в 2015 году, потому что его бывшая жена из Чехии солгала, что не состоит в браке. Согласно документам, женщина в то время еще не развелась», — сообщила модель.

«Дворец Келантана решительно отрицает любые не соответствующие действительности и клеветнические комментарии, которые сопровождали фотографии», — говорится в заявлении.

Еще после рождения сына Воеводина назвала его в соцсети «наследным принцем Келантана и будущим королем Малайзии», что также вызвало негодование у народа, поскольку в это стране король — это выборная должность.

Изначально сообщалось, что Оксана и Мухаммад поженились в Москве в ноябре прошлого года. Однако выяснилось, что по исламским законам пара сыграла свадьбу еще ранее — 7 июня.

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