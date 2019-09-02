25.05 / 25.31 27.48 / 27.89
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Бывшая «Мисс Москва» пригрозила рассказать всю правду о своем разводе с экс-королем Малайзии

16:56 2 сентября 2019 341
Оксана Воеводина с сыном
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшая российская модель и обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина пригрозила рассказать всю правду о своем разводе с экс-королем Малайзии.

«Знаю, что все очень хотят знать, что с нами произошло. Раньше я не была готова рассказать эту историю. Может, если открою правду, то буду чувствовать себя лучше. Но я просто не хочу никому навредить, потому что это будет больно», — заинтриговала она своих подписчиков в соцсети Instagram.

Воеводина также опубликовала свою новую фотографию с Мухаммадом, на которой они выглядят влюбленной парой. Не вполне ясно, где и когда она была сделана.

О выполненном по закону шариата разводе 27-летней модели и 49-летнего султана малайзийского штата Келантан, который ранее занимал пост короля Малайзии под именем Мухаммад V, стало известно в июле. О нем сообщил личный адвокат султана Ко Тиен Хуа. Развод последовал спустя считанные недели после рождения первенца супругов — сына Тенку Исмаила Леона Петры бин Тенку Мухаммада V Фариса Петры.

Как пишет издание Daily Mail, Ко Тиен Хуа якобы заявил, что нет объективных доказательств относительно того, кто является биологическим отцом ребенка. Модель согласна на ДНК-тест, чтобы доказать отцовство бывшего супруга.

Есть также информация, что одной из причин разрыва мог стать пост Оксаны в соцети, где она назвала сына наследным принцем Келантана и «будущим королем» Малайзии. Это вызвало недовольство общественности в связи с тем, что россиянка, которая не была ни королевой, ни султаншей (ей лишь был присвоен титул «датин», как жене высокопоставленной персоны) не понимает традиций престолонаследования. Власти Малайзии выступили с заявлением, в котором осудили практику «присваивать некоторым лицам королевские титулы без официального разрешения дворца Келантана». Как известно, король избирается на Конференции правителей Малайзии на пятилетний срок.

В настоящее время Оксана проживает с сыном в Москве.

По информации российских и британских СМИ, обратившаяся ныне в ислам Воеводина ранее не только работала моделью, позируя в весьма откровенных нарядах и позах, но и под именем Ксении Дягилевой снималась пять лет назад в телевизионном реалити-шоу «Каникулы в Мексике», где занималась сексом с одним из его участников прямо в бассейне.

Воеводина вышла замуж за Мухаммада, который тогда был королем страны, в ноябре прошлого года. Свадьбу сыграли в Москве. Вскоре после женитьбы король неожиданно отрекся от престола — это произошло впервые в истории страны. А в мае Воеводина родила первенца.

Султан Келантана был женат первым браком на представительнице королевской семьи Паттани, но этот союза был бездетным, и в 2008 году, после четырех лет семейной жизни, супруги развелись.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер