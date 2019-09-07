Воздух прогреется до +30: синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября

Украина

День 7 сентября в Украине будет солнечным и жарким, осадков не ожидается. Штормов и прочих опасных явлений синоптики не обещают, возможен лишь легкий ветер восточного и юго-восточного направления, 5−10 м/с.

На побережье морей, в восточных регионах и частично в Днепропетровской области сохранится летний зной до 30 градусов. Ночью похолодает до 13−18 градусов. На остальной части Украины воздух днем прогреется до 22−27 градусов, а ночью будет чувствоваться свежее дыхание осени — около 9° на западе, около 11° в северных областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

8 сентября также будет жарким для большей части Украины, но в западных регионах среднедневная температура начнет постепенно снижаться, ожидаются дожди и грозы.

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