24.93 / 25.24 27.42 / 27.90
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Воздух прогреется до +30: синоптики дали прогноз погоды на 7 сентября

8:12 7 сентября 2019 51
погода
Инф. «ФАКТОВ»

День 7 сентября в Украине будет солнечным и жарким, осадков не ожидается. Штормов и прочих опасных явлений синоптики не обещают, возможен лишь легкий ветер восточного и юго-восточного направления, 5−10 м/с.

На побережье морей, в восточных регионах и частично в Днепропетровской области сохранится летний зной до 30 градусов. Ночью похолодает до 13−18 градусов. На остальной части Украины воздух днем прогреется до 22−27 градусов, а ночью будет чувствоваться свежее дыхание осени — около 9° на западе, около 11° в северных областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

погода

8 сентября также будет жарким для большей части Украины, но в западных регионах среднедневная температура начнет постепенно снижаться, ожидаются дожди и грозы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер