В США назвали причину задержки с выделением военной помощи Украине

Мир

В США подчеркивают, что не стремились отрезать Украину от американской программы помощи. Задержка с финансированием украинских проектов в сфере обороны связана с тем, что в США идет пересмотр бюджетного кодекса, а следовательно, все бюджетные расходы подвергаются проверке.

«После того, как Россия вторглась на Донбасс в 2014 году, США предоставили более 1,5 млрд долларов помощи Украине в сфере безопасности. Думаю, что мы будем тесно работать вместе с Украиной, чтобы помочь Украине эффективно себя защищать, как это было на протяжении прошедших пяти лет и будет продолжаться в дальнейшем», — заявил в комментарии «Голосу Америки» заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

Напомним, ранее стало известно, что в администрации Трампа решили еще раз проанализировать программу финансирования, известную как «Инициатива содействия безопасности в Украине».

Позднее было озвучено заявление, что принятое решение касалось не украинских программ, а в целом расходных статей американского бюджета.

США пообещали, что выделят дополнительные 250 миллионов долларов Украине для усиления Вооруженных Сил — для подготовки военнослужащих, закупки техники и услуг военных консультантов.

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