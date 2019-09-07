24.95 / 25.23 27.45 / 27.87
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Процесс пошел: адвокат украинских моряков сделал важное заявление об обмене

10:01 7 сентября 2019 280
сизо
Инф. «ФАКТОВ»

Процесс обмена узниками между Украиной и Россией начался. Об этом заявил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов. Моряки содержатся в московском СИЗО «Лефортово», а заявление адвоката было сделано вскоре после того, как с территории следственного изолятора стали выезжать автобусы.

«‪Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬ ‪Теперь можно сказать, что процесс пошел», — заявил по этому поводу Полозов. ‬

Напомним, 24 украинских моряка с катеров «Никополь», Бердянск" и буксира «Яны Капу» были захвачены россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года. Военнопленных держали в московском СИЗО. Несмотря на то, что захват состоялся в международных водах, Россия хотела судить моряков якобы за нарушенную границу у берегов аннексированного Крыма.

По решению морского трибунала ООН, Россия должна была освободить моряков без всяких дополнительных условий. Тем не менее в РФ не спешили выполнять решение судей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер