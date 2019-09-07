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Процесс пошел: адвокат украинских моряков сделал важное заявление об обмене
Процесс обмена узниками между Украиной и Россией начался. Об этом заявил координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов. Моряки содержатся в московском СИЗО «Лефортово», а заявление адвоката было сделано вскоре после того, как с территории следственного изолятора стали выезжать автобусы.
«Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошел», — заявил по этому поводу Полозов.
Напомним, 24 украинских моряка с катеров «Никополь», Бердянск" и буксира «Яны Капу» были захвачены россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года. Военнопленных держали в московском СИЗО. Несмотря на то, что захват состоялся в международных водах, Россия хотела судить моряков якобы за нарушенную границу у берегов аннексированного Крыма.
По решению морского трибунала ООН, Россия должна была освободить моряков без всяких дополнительных условий. Тем не менее в РФ не спешили выполнять решение судей.
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