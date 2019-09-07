Сенцов возвращается в Украину: Путин помиловал 11 украинцев перед обменом

Украина

Перед процедурой обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией президентами были подписаны указы о помиловании. Владимир Путин помиловал 11 человек, включая украинского режиссера Олега Сенцова. Украинца в 2015 году по надуманным обвинениям осудили в России к 20 годам лишения свободы, и с тех пор он находился в колонии на Ямале.

Подробности обмена рассказала бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева. В комментарии Интерфакс-Украина она уточнила, что Зеленский, в свою очередь, помиловал 16 человек, в том числе троих женщин. Еще 19 человек были отпущены под личное обязательство. Таким образом, итоговая формула обмена выглядит как «35 на 35».

Напомним, ранее список тех узников, кто будет отпущен Россией, обнародовал адвокат Марк Фейгин.

Украина и Россия проводят обмен: все подробности, фото, видео

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