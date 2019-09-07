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В Днепре мужчина пытался покончить с собой на открытом после ремонта мосту: фото с места ЧП
В городе Днепре свежеотремонтированный мост уже попытались использовать не по назначению. 7 сентября около шести часов утра объект открыли для транспорта и пешеходов, а уже в 6.55 с моста пытался спрыгнуть нетрезвый мужчина.
На мост мужчина прибыл вместе с женщиной и маленьким мальчиком. Гражданин собирался перелезть через ограждение и прыгнуть в воду. Потенциального самоубийцу спасли журналисты, приехавшие снимать сюжет об открытии моста.
«Оператор телеканала D1 Chanel снял мужчину с перил и держал, пока мы ждали патрульных. Мужчина вел себя агрессивно, ругался и оказывал сопротивление. Успокоился только тогда, когда на его запястьях полицейские застегнули наручники. Самоубийцу-неудачника забрали в Шевченковский отдел полиции», — рассказала журналист телеканала Анжелика Новицкая.
Напомним, 15 сентября на мосту также обещают неординарное мероприятие при участии ню-модели Анны Минюковой.
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