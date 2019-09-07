24.95 / 25.23 27.46 / 27.87
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре мужчина пытался покончить с собой на открытом после ремонта мосту: фото с места ЧП

13:01 7 сентября 2019 117
мост
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Днепре свежеотремонтированный мост уже попытались использовать не по назначению. 7 сентября около шести часов утра объект открыли для транспорта и пешеходов, а уже в 6.55 с моста пытался спрыгнуть нетрезвый мужчина.

На мост мужчина прибыл вместе с женщиной и маленьким мальчиком. Гражданин собирался перелезть через ограждение и прыгнуть в воду. Потенциального самоубийцу спасли журналисты, приехавшие снимать сюжет об открытии моста.

мост днепр

«Оператор телеканала D1 Chanel снял мужчину с перил и держал, пока мы ждали патрульных. Мужчина вел себя агрессивно, ругался и оказывал сопротивление. Успокоился только тогда, когда на его запястьях полицейские застегнули наручники. Самоубийцу-неудачника забрали в Шевченковский отдел полиции», — рассказала журналист телеканала Анжелика Новицкая.

Напомним, 15 сентября на мосту также обещают неординарное мероприятие при участии ню-модели Анны Минюковой.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер