«Верните нам Ройтбурда»: в Одессе проходит массовая акция протеста (фото)

Украина

В субботу, 7 сентября, в центре Одессы, перед зданием областного совета на проспекте Шевченко, проходит массовый митинг в поддержку Александра Ройтбурда, которого 4 сентября сессия облсовета отстранила от должности директора Художественного музея.

В протестной акции участвует порядка 1,5 тысяч человек, среди которых много представителей творческой интеллигенции. В частности, заслуженный художник Украины, скульптор Михаил Рева, народный артист Украины, пианист Алексей Ботвинов, фотограф Виталий Оплачко и другие.

Поддержать Ройтбуда пришли общественные и политические деятели, в частности, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, мэр Львова Андрей Садовой, депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко, экс- нардеп Сергей Лещенко, ряд депутатов Одесских областного и городского советов.

Выступающие требуют вернуть Ройтбурда на пост директора музея, также призывают руководство страны обратить внимание на невозможность дальнейшего функционирования обл- и горсовета в таких «антинародных составах, с узурпацией власти».

«Необходимо ставить вопрос о роспуске этих органов и досрочных выборах», — акцентировали, в частности, в своих выступлениях депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили.

Депутат Одесского областного совета от БПП Виталий Свичинский заявил со сцены собрания, что организован сбор подписей за созыв внеочередной сессии регионального депутатского собрания, на которой решение об увольнении Ройтбурда следует отменить. По его словам, для созыва сессии нужно 28 подписей, собрали пока 20.

Прибывший на митинг Ройтбурд поблагодарил собравшихся за поддержку.

«Впервые вижу, что столько людей собралось не по политическим мотивам, не из-за тарифов, а из-за проблемы в культурной сфере… После Майдана впервые вижу такой многолюдный митинг, на котором нет ни одного проплаченного участника», — отметил художник.

Участники акции выдвинули требования к облсовету: отмена решения об увольнении и разъяснение причины отставки, к председателю облсовета — не проводить новый конкурс на должность директора музея. Свои требования они также оформили в письменной форме и собирают под ними подписи.

«4 сентября депутаты областного совета решили, что могут решать, кому возглавлять Одесский художественный музей. Никогда не ходя туда, они специально хотят замедлить развитие музея, который за последний год стал нашей любимой городской локацией «, — сказано в заявлении.

В режиме «свободного микрофона» на акции высказываются десятки присутствующих. Идет сбор подписей под воззванием к руководителям государства.

Напомним, сам Ройтбурд назвал свое увольнение незаконным и намерен оспаривать решение облсовета в суде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter