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Разница колоссальная: как встречали освобожденных в рамках обмена в Киеве и Москве (видео)
В аэропорту «Внуково» приземлившийся российский борт ТУ-204 с 35 заключенными, которых в рамках обмена Украина вернула РФ, встречали только журналисты, среди который были кремлевские пропагандисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева. Большинство представителей СМИ находилась за ограждением.
Российская правозащитница Виктория Ивлева, которая помогала украинским узникам в СИЗО «Лефортово», так описала встречу в московском аэропорту: «…Внуково: закрытые ворота правительственного аэропорта, из которых время от времени выезжает тонированный транспорт. Кто в нем? Что в нем? Неведомо. Византия. Внутрь пропущен только канал „Россия“ и канал Симоньян».
Как противоположность встреча в «Борисполе»
«Все что нужно знать о России и Украине: родственники и президент Зеленский в аэропорту „Борисполь“, радость, ликование, слезы, счастье, свобода. Я плачу от радости! Господи, сбылось!», — написала Ивлева.
Блогер с ником «Сталингулаг» пишет: «В Киеве вернувшихся пленных встречают как народных героев, их приветствует президент, родственники, сочувствующие. Вернувшихся в Москву встречают только Киселев, Скабеева и автобусы с затонированными стеклами, похожими на автозаки. Одни вернулись домой, а вторых просто обменяли».
«Вашингтонский обком» в Twitter опубликовал видео встречи граждан, которых обменяли на военнопленных моряков и политузников Кремля.
«Как же „встреча“ в Москве отличается от встречи в Киеве. Никому они в России не нужны. Для россиян они использованные одноразовые изделия!», — написал он.
Как же «встреча» Москве отличается от встречи в Киеве.— Вашингтонский Обком (@_Fashington) September 7, 2019
Никому они в России не нужны. Для россиян они использованые одноразовые изделия! pic.twitter.com/52ThlUlHPu
Проигнорировал возвращение задержанных и президент России Владимир Путин. В это время он гулял с жителями Москвы.
Напомним, из Киева в Москву в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами передали 35 человек. 16 получили помилование от президента Зеленского, 19 были отпущены под личное обязательство. В частности, России переданы бывший «зенитчик» «ДНР» Владимир Цемах, подтвердивший причастность к сбитию малайзийского «Боинга», бывший главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, взятый в плен российский военный Виктор Агеев, разоблаченная в подрыве автомобиля сотрудника СБУ Юлия Просолова и другие.
Все подробности сегодняшнего обмена читайте в материале «ФАКТОВ»: «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».
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