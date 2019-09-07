Происшествия

На трассе Киев-Чоп произошло страшное ДТП: есть погибшие и пострадавшие (фото)

На трассе Киев-Чоп, вблизи поворота на село Тесновка Коростышевского района, произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и Opel Insignia. В результате аварии погибли четверо мужчин, три женщины были травмированы. Напомним, в этот же день на Одесской трассе у въезда в Киев водитель фуры протаранил и смял несколько других автомобилей.

Как сообщили в полиции Житомирской области, трагедия в Коростышевском районе случилась в пятницу, 6 сентября, около 20:30, на 108 км автодороги.

По данным полицейского главка, водитель ВАЗ-2101, выполняя маневр разворота, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Insignia, который двигался по левой полосе в направлении Житомира, вследствие чего произошло столкновение.

В результате на месте происшествия от полученных травм погибли 26-летний водитель и три пассажира ВАЗа, 2000, 2001 и 2004 годов рождения. Все жители села Ореховое Коростышевского района.

За рулем другой машины находилась 33-летняя жительница Николаевской области. Она и две ее пассажирки, 1981 года рождения, получили травмы в виде ушибов и ссадин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на трассе Киев- Чоп, в которое попали три автомобиля, в одном из них находилось 49 детей. В этой аварии погиб водитель одного авто- гражданин Германии, травмировано было 14 человек, в том числе 12 детей.

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