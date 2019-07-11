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Обвиняемый во взяточничестве начальник Волынской таможни скрылся и объявлен в розыск
Начальник Волынской таможни, которая до сих пор входит в состав Государственной фискальной службы, объявлен в розыск. Напомним, на днях ГБР и Нацполиция проводили обыски у волынских фискалов.
Как сообщили в прокуратуре Киевской области, завершено досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни ГФС, а также двух его подчиненных инспекторов, которые получали взятки от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины.
По данным правоохранителей, в результате злоупотребления служебным положением начальником Волынской таможни и инспекторами таможенного, госбюджету Украины нанесен ущерб в сумме свыше 300 тысяч гривен.
В частности, доказано, что в 2017 году через Волынскую таможню из Польши на территорию Украины ввезли спецтехнику для ремонта дорог. Однако, с целью уклонения от уплаты в госбюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоза товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины.
Кроме того, начальник Волынской таможни подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, которое было изъято у него при проведении следственных действий.
В настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено сообщение о возможности ознакомления с собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 УК Украины будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, по данным прокуратуры, продолжается досудебное расследование по факту незаконного сбора и хранения руководителем Волынской таможни конфиденциальной информации о своем подчиненном — начальнике одного из таможенных постов и членами его семьи.
Как сообщили в прокуратуре, за совершение указанных преступлений фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщали «ФАКТЫ», 10 июля бывшему начальнику Закарпатской таможни сообщили о подозрении в присвоении 13 миллионов гривен при реконструкции таможенного поста «Ужгород». А недавно назначенный главой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает необходимым значительно сократить количество таможен в Украине, а самих таможенников перевести на контракт.
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