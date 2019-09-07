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Происшествия

На Черниговщине произошла трагедия с военным

22:07 7 сентября 2019 232
предупреждение
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 7 сентября, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб солдат-контрактник.

Как сообщило оперативное командование «Север», трагедия произошла из-за нарушения мер безопасности.

«По поводу трагического случая командование ОК „Север“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины», — говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Напомним, ранее в ВСУ озвучили цифру потерь военнослужащих в результате нештатных ситуаций с печально известными минометами «Молот».

«ФАКТЫ» также писали о ЧП на одном из военных полигонов в Киевской области, где взорвался неизвестный предмет. В результате получили травмы двое военнослужащих срочной службы.

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