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На Черниговщине произошла трагедия с военным
В субботу, 7 сентября, в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб солдат-контрактник.
Как сообщило оперативное командование «Север», трагедия произошла из-за нарушения мер безопасности.
«По поводу трагического случая командование ОК „Север“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины», — говорится в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.
Напомним, ранее в ВСУ озвучили цифру потерь военнослужащих в результате нештатных ситуаций с печально известными минометами «Молот».
«ФАКТЫ» также писали о ЧП на одном из военных полигонов в Киевской области, где взорвался неизвестный предмет. В результате получили травмы двое военнослужащих срочной службы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.