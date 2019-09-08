Мир

В России активиста, который носил передачи пленным украинским морякам, посадили в тюрьму

В пятницу, 5 сентября, в Москве суд приговорил гражданского активиста Константина Котова, который поддерживал в тюрьме захваченных украинских моряков, к 4 годам колонии общего режима.

Активисту вменяют «неоднократное нарушение правил проведения митингов».

«Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток», — цитирует слова судьи «Радио Свобода».

Отметим, Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.

Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображение осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Это не единичный случай, когда в России арестовывают людей, выступающих против власти.

Так, российский журналист, специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов, который занимался расследованием коррупции среди топ-чиновников РФ, был арестован в Москве. Его обвинили в продаже наркотиков в крупных размерах. Позже под давлением прессы его отпустили.

О нарастающих протестных настроениях в России, которые могут привести к распаду государства, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Россия входит в период „смуты“, силовики фактически взяли Путина в заложники, — Андрей Окара».

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