Мир

На выборах в России автобус с наблюдателями обстреляли люди на лошадях

В субботу, 7 сентября, в России расстреляли автобус с наблюдателями, которые ехали на выборы в республику Тыва.

Как сообщает Znak, инцидент произошел на границе между Красноярским краем и Тывой. Неизвестные были в маска и на лошадях. Они напали на автобус, который ехал в направлении Кызылана, стреляли по колесам и скрылись. Пострадавших нет.

«Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход выборов в республике Тыва», — цитирует издание депутат Госдумы Сергея Натарова.

Отметим, выборы в Верховный хурал Тывы проходят в воскресенье, 8 сентября. Жители должны избрать 32 депутата, 16 из них — по партийным спискам. Также сегодня проходят местные выборы по всей России.

Напомним, известный российский политолог Валерий Соловей в интервью «Эхо Москвы» заявил, что Россию ждет кардинальная смена власти. По его мнению, в РФ заметен «рост политической активности», за которым стоит «очень сильный рост раздражения на местах».

Ранее Соловей прогнозировал, что Владимир Путин покинет свой пост в 2024 году. Перед его уходом Россию ждет масштабный общенациональный кризис.

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