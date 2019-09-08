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На выборах в России автобус с наблюдателями обстреляли люди на лошадях
В субботу, 7 сентября, в России расстреляли автобус с наблюдателями, которые ехали на выборы в республику Тыва.
Как сообщает Znak, инцидент произошел на границе между Красноярским краем и Тывой. Неизвестные были в маска и на лошадях. Они напали на автобус, который ехал в направлении Кызылана, стреляли по колесам и скрылись. Пострадавших нет.
«Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход выборов в республике Тыва», — цитирует издание депутат Госдумы Сергея Натарова.
Отметим, выборы в Верховный хурал Тывы проходят в воскресенье, 8 сентября. Жители должны избрать 32 депутата, 16 из них — по партийным спискам. Также сегодня проходят местные выборы по всей России.
Напомним, известный российский политолог Валерий Соловей в интервью «Эхо Москвы» заявил, что Россию ждет кардинальная смена власти. По его мнению, в РФ заметен «рост политической активности», за которым стоит «очень сильный рост раздражения на местах».
Ранее Соловей прогнозировал, что Владимир Путин покинет свой пост в 2024 году. Перед его уходом Россию ждет масштабный общенациональный кризис.
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