Мир

Власть в России кардинально изменится уже через год: в Москве сделали громкое заявление (видео)

В следующем году в резко изменится политическая ситуация. Об этом заявил известный российский политолог Валерий Соловей в эфире радио «Эхо Москвы».

«Политическая ситуация в России начнет меняться очень быстро. Неожиданно для всех. Уже в следующем году. Я скажу совершенно такую, беспрецедентную вещь. Неожиданно для всех. Уже в следующем году. Я подчеркну: это будет неожиданно для всех, даже для большей части встроенных наблюдателей», — заявил он.

По словам эксперта, Россию ждет кардинальная смена власти.

«Кардинальную. Она не может произойти одномоментно, но очень сильное, заметное движение в этом направлении начнется», — считает Соловей.

Он обращает внимание на заметный «рост политической активности», за которым стоит «очень сильный рост раздражения на местах».

«Определенные сигналы нам подаст день голосования 8 сентября, причем отнюдь не только Москва и даже не столько Москва, я бы сказал, сколько важнее Санкт-Петербург и губернаторские выборы. И в целом те настроения, которые царят среди тех, кого можно называть прагматиками в российской элите. Они откровенно напуганы», — уверен Соловей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Валерий Соловей прогнозировал, что Владимир Путин покинет свой пост в 2024 году. Перед его уходом Россию ждет масштабный общенациональный кризис.

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